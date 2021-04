Marko minder bang om Verstappen aan Mercedes te verliezen: ‘Niet voor 2022 althans’

Het is al jaren misschien wel Helmut Marko’s grootste nachtmerrie: Mercedes dat bij Max Verstappen aanklopt en Red Bulls stercoureur weet te overtuigen om over te stappen. Nu Red Bull zelf over een competitieve auto beschikt, is Marko daar echter minder bang voor.

Dat geeft hij desgevraagd aan in gesprek met het Duitse RTL, ondanks dat er bij Mercedes veel onzekerheid bestaat of Lewis Hamilton na 2021 nog doorgaat en over een aflopend contract beschikt.

“Zolang we Max een competitieve auto kunnen geven, ligt het allemaal niet zo ingewikkeld”, meent Marko echter. Is hij er dan redelijk relaxed onder, nu Red Bull begin 2021 de beste auto van het veld lijkt te hebben? “Ja”, laat Marko daar geen misverstand over bestaan.

Of het zekerheid biedt voor de langere termijn, durft Marko echter niet te zeggen. “Want wat is lang? De Formule 1 is een wereld die om de korte termijn draait. Maar voor 2022 ben ik optimistisch gestemd”, aldus Marko, met een lachje, over het perspectief om Verstappen dan te behouden.

Verstappen staat officieel ook nog tot en met 2023 onder contract bij Red Bull, maar het is geen geheim dat er een prestatieclausule of prestatieclausules in het contract staan die een eerder vertrek mogelijk kunnen maken. Nu Red Bull sterk uit de startblokken is gekomen in 2021, is het als het die vorm kan vasthouden sowieso de vraag of die clausules nog relevant zijn.

