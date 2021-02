Marko: ‘Verstappen vrij om te gaan na 2021 als Red Bull niet meestrijdt om de titel’

Ja, er is een prestatieclausule en ja, dat betekent dat Max Verstappen in theorie na 2021 gratis de deur kan uitlopen bij Red Bull. Dat bevestigt Helmut Marko tegenover F1-Insider.com. Tenzij Red Bull van de RB16B een kampioensauto weet te maken.

Er is nog geen meter gereden in 2021 of het gaat alweer over de exit-clause van Max Verstappen bij Red Bull. Duidelijk is in ieder geval dat de druk er weer vol op staat bij het team uit Milton Keynes, niet voor het eerst natuurlijk. Verstappens contract loopt tot 2023 maar er zitten wel voorwaarden aan. F1-Insider.com sprak met Dr. Helmut Marko en wist hem te ontfutselen dat er inderdaad een prestatieclausule bestaat in de overeenkomst tussen de Nederlander en Red Bull.

Lees ook: Marko doet details motorproject Red Bull uit de doeken, Mateschitz tast diep in de buidel

“Ja, er is een prestatieclausule. Ik wil niet in detail treden over de inhoud maar het betekent min of meer dat Max op eigen kracht moet kunnen meedoen om zeges en het wereldkampioenschap”, aldus Marko tegen de Duitse F1-journalist Ralf Bach. “Als hij daartoe in staat is, wordt het contract verlengd. Zo niet, is hij vrij om te gaan.”

Bach van F1-Insider.com schrijft ook te weten waar de term ‘op eigen kracht’ voor staat: Verstappen moet gemiddeld genomen binnen drie tienden kunnen komen van de snelste auto, normaal gesproken de Mercedes. Een benchmark dat het afgelopen jaar bijvoorbeeld niet gehaald werd, weet ook Marko.

“Dat is ons doel en ik geloof er in, niet alleen vanwege Max. Maar ook omdat dit in ons DNA zit, wij willen winnen. We zijn op de goede weg en ik denk dat we zullen voldoen aan deze clausule.”

Lees ook: Horner ontkent ontsnappingsclausule in contract Verstappen