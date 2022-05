Formule 1-baas Stefano Domenicali betwijfelt of de Formule 1 wel een elfde team op de grid nodig heeft, nu Andretti Autosport nog altijd aandringt op een deelname vanaf 2024.

Michael Andretti maakte vorig jaar de ambitie duidelijk dat hij met zijn Andretti Autosport aan de Formule 1 wil deelnemen. Andretti hoopte Sauber, dat onder de naam Alfa Romeo rijdt, over te nemen maar die onderhandelingen liepen op niks uit. Hij maakte er daarna serieus werk van om voor 2024 een eigen Formule 1-team op te richten.

Het zorgde echter voor veel commotie bij de huidige tien teams, waar nog maar weinig steun lijkt te zijn voor een elfde team op de grid. Enkel Alpine en McLaren hebben kenbaar gemaakt dat ze Andretti zouden verwelkomen, terwijl met name Mercedes vraagtekens zet bij een deelname van dat team omdat op die manier het prijzengeld verdeeld moet worden over elf teams.

Ook Formule 1-baas Stefano Domenicali worstelt met de situatie. “Dit is de eerste keer in mijn leven dat elk Formule 1-team financieel gezond is”, wordt Domenicali geciteerd door Motorsport.com. “Ze staan er solide voor, dit is een grote beloning voor hen. Zij hebben in ons geïnvesteerd, dat is waarom we geloven dat de huidige teams gerespecteerd moeten worden.”

Domenicali maakt bovendien duidelijk dat de Formule 1 niet verlegen ligt om mogelijke kandidaten. “We hebben een lijst. Sommige teams zijn wat serieuzer dan de ander, maar we hebben veel investeerders die in de Formule 1 zouden willen komen. Maar we moeten onze teams beschermen. Dit is een ander teken van een zeer gezond systeem.” Voor Domenicali is tien teams op de grid het juiste aantal. “En als er dan iemand wil toetreden, dan moet het echt significant zijn”, aldus de Italiaan.