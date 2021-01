Domenicali: ‘Chinese Grand Prix staat op de reservelijst’

Volgens nieuwbakken Formule 1-ceo Stefano Domenicali vindt de Grand Prix van China dit jaar alleen nog plaats als er een race wordt geannuleerd in het Midden-Oosten, Amerika of Azië.

Afgelopen week diende de promotor van de Grand Prix van China, Juss Events, een verzoek in bij de Formule 1-organisatie om de race, die in april zou worden gehouden, uit te stellen. Het land heeft strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Het is hoogst onzeker of we in april de race kunnen organiseren en daarom hebben wij een verzoek ingediend bij de Formule 1”, liet Yibin Yang van Juss Events weten aan Motorsport.

De Formule 1-organisatie gaf gehoor aan die oproep en dus is de Grand Prix van China uitgesteld en vervangt Imola China, maar in tegenstelling tot de Australische Grand Prix, die ook is uitgesteld en nu in november wordt gehouden, staat China niet op de aangepaste kalender. “We houden contact met onze Chinese collega’s”, zegt Domenicali. “We zoeken naar oplossingen en mocht er nog iets veranderen aan de kalender dan nemen we contact op met de promotor van de race”, aldus de ceo van de Formule 1.

