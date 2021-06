F1-baas Stefano Domenicali mikt in 2021 ondanks de coronapandemie nog steeds op een F1-kalender met 23 races. Omdat de situatie constant verandert, wil Domenicali geen voorbarige uitspraken doen over welke landen de Formule 1 wel of niet zal bezoeken dit jaar. “We hebben maatregelen genomen afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.”

De Formule 1 mikt nog steeds op een kalender met 23 races. Dat vertelt Formule 1-baas Stefano Domenicali aan de BBC. Ondanks het constante reizen van de Formule 1 blijft het aantal coronagevallen de laatste weken – vier gevallen in Monaco, een geval in zowel Spanje, Portugal als Azerbeidzjan – zeer beperkt. “Ik wil vasthouden aan 23 (races, red.) omdat dat beloofd is,” zegt Domenicali. “Het is een kwestie van toewijding om te bereiken wat we hebben besproken.”

Toch beseft de Italiaan dat 23 GP’s organiseren een heuse opgave wordt. Zo haakte Singapore afgelopen week nog af door aanhoudende coronaproblemen. “Ik wil voor 23 races zorgen, op voorwaarde dat de situatie waarin we leven met Covid geen onmogelijke beperkingen zal creëren waarin we niet kunnen rijden. Je mag er zeker van zijn dat ik niet zal opgeven tot het laatste moment.”

Net omdat Domenicali tot het laatste moment wil wachten alvorens belangrijke beslissingen te nemen, blijft er onduidelijkheid over verschillende GP’s. Onder meer de Grote Prijzen van Japan, Mexico, Brazilië en Australië, die plaatsvinden in oktober en november, zijn onzeker.

“Het is niet gemakkelijk, maar we hebben maatregelen genomen afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt,” zegt de F1-baas. “Het zou gemakkelijk zijn om te zeggen dat we klaar zijn om de vervanger van Singapore vandaag aan te kondigen, maar wat als Japan niet kan doorgaan? Pas na de Olympische Spelen (die plaatsvinden van 23 juli t.e.m. 8 augustus, red.) zullen we duidelijkheid hebben over Japan. Over Australië zullen we aan het einde van deze maand wat meer nieuws hebben”, aldus Domenicali.

