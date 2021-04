Formule 1-baas Stefano Domenicali sluit tweedaagse Grand Prix-weekenden uit voor de toekomst. Volgens de Italiaan moet de sport respecteren dat de organisatoren een ‘volwaardige ervaring’ willen voor het publiek.

Het idee van de tweedaagse Grand Prix-weekend werd geopperd om de alsmaar uitbreidende kalender iets minder intens te maken. Volgens het plan zouden de vrije trainingen, kwalificatie en race op de zaterdag en zondag plaatsvinden en valt de vrijdag dus af.

Voor Formule 1-baas Stefano Domenicali is het al een gesloten zaak. In een video van F1.com sluit Domenicali tweedaagse Grand Prix-weekenden uit. “Alle organisatoren willen een volwaardige ervaring voor de mensen en het publiek, dat moeten we respecteren”, vertelt de Formule 1-baas.

Vorig jaar kreeg de Formule 1 al een ongepland voorproefje van een tweedaags Grand Prix-weekend. De Grand Prix van de Eifel, verreden op de Nürburgring, kende een vrijdag zonder actie vanwege de slechte weersomstandigheden.

Domenicali gaf in de video van F1.com nog meer antwoorden op vragen. Zo ziet hij het wel gebeuren dat de Formule 1 binnen vijf jaar terugkeert naar Afrika voor een race, hoopt hij dat er binnen tien jaar een vrouwelijke coureur in de Formule 1 rijdt en verwacht hij dat er binnen drie jaar een tweede race in de Verenigde Staten toegevoegd wordt aan de kalender.

De Formule 1 wil de kalender uitbreiden: deze bestaat nu nog uit 23 races maar het doel is 25. Foto: Motorsport Images