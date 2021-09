Afrika en Zuid-Korea hebben interesse getoond in het organiseren van een Formule 1-race, laat Formule 1-baas Stefano Domenicali weten aan het Duitse Sport Bild. De Italiaan verklapt verder dat er voor 2022 geen Duitse Grand Prix op de planning staat en dat hij nog niet wil denken aan een kalender van 25 races.

De Formule 1-kalender voor 2022 laat niet lang meer op zich wachten. Domenicali geeft tegen Sport Bild aan dat ze voor 2022 opnieuw 23 races willen hebben, wat ook dit seizoen het geval was. Dat zijn er door de coronacrisis 22 geworden vanwege enkele afgelaste races, al is dat nog altijd een record. Aan meer dan 23 races wil de Italiaan nog niet denken. “Ik kan me voorstellen dat een derde van de races in Europa verreden wordt, de rest verspreid over de wereld.” Domenicali kan alvast verklappen dat het nieuwe seizoen weer van start zal gaan in Bahrein. Eerder gaf hij ook al aan dat de nieuwe race in Miami in de maand mei verreden zal worden.

Bovendien heeft de Formule 1 interesse ontvangen uit Afrika en Zuid-Korea voor het organiseren van een Grand Prix. Domenicali wilde daarbij verder niet in detail treden, maar bij Afrika zou al snel gedacht kunnen worden aan het Zuid-Afrikaanse circuit Kyalami, waar nog altijd races georganiseerd worden in de GT3-klasse. In 1993 werd daar voor het laatst een Formule 1-race op Afrikaans grondgebied gehouden. Zuid-Korea stond elf jaar geleden voor het eerst op de Formule 1-kalender. Het Korea International Circuit in Yeongam zou slechts vier jaar toneel zijn van een Formule 1-race, maar mogelijk zou dat circuit dan dus kanshebber zijn voor een terugkeer.

Voor de Duitse fans is er met het succes van Mercedes en twee Duitse coureurs, Sebastian Vettel en Mick Schumacher, genoeg te vieren, al lijkt er slecht nieuws te zijn wat betreft een thuisrace: er staat namelijk geen race op de Nürburgring of op Hockenheim op de planning voor 2022. “Ik heb het gevoel dat de organisatoren het niet echt aandurven om een Grand Prix te organiseren”, aldus Domenicali. Toch zouden ze dat best kunnen doen als het aan de Italiaan ligt. “Kijk maar naar Nederland, Zandvoort is de komende drie jaar uitverkocht.”

