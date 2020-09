Domenicali lovend over Hamilton: ‘Zag na twee races dat hij heel erg goed was’

Stefano Domenicali heeft in zijn tijd als teambaas van Ferrari meerdere keren Lewis Hamilton als tegenstander gehad. In 2007 en 2008 vocht hij tegen Hamilton voor de titel. De Italiaan is lovend over de Brit en had na twee races in de gaten dat Hamilton een groot coureur zou worden.

Domenicali had niet verwacht dat de records van Schumacher verbroken zouden worden. “Ze leken buiten zicht te zijn, maar Hamilton gaat ze op de korte termijn verbreken”, zegt de oud-Ferrari-teambaas in gesprek met Resto del Carlino.

“Ik maakte het mee in 2007. Hij was toen een rookie en had Fernando Alonso als teamgenoot bij McLaren. Na twee races realiseerde ik me dat hij echt een groot coureur was. En nu wordt dat bevestigd. Ik ben er dan ook trots op dat we met Räikkönen Hamilton hebben verslagen in 2007″, aldus Domenicali.

Hamilton en Ferrari hebben vaak gesproken over een samenwerking, maar zo ver is het uiteindelijk niet gekomen. Ook Domenicali heeft veel gesprekken gevoerd met de zesvoudig wereldkampioen, maar geeft aan dat het nooit het juiste moment was om hem naar Ferrari te halen. “We hebben veel gesproken, maar de wegen kruisten elkaar nooit”, zegt de Italiaan.

In het volgende magazine heeft Formule 1 een exclusief interview met de voormalig teambaas van Ferrari over hoe het is om voortdurend onder een vergrootglas te moeten werken.

