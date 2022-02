Formule 1-baas Stefano Domenicali zou het geweldig vinden om Mick Schumacher in de toekomst bij Ferrari te zien rijden. Domenicali, die vroeger met diens vader Michael werkte, weet echter ook dat Ferrari met Charles Leclerc en Carlos Sainz voorlopig goed zit.

Schumacher maakt al een tijdje deel uit van de Ferrari Driver Academy. De 22-jarige Duitser werd in 2020 kampioen in de Formule 2 en debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij Haas. Het is uiteraard zijn droom om in de toekomst de stap te maken naar Ferrari, het team waar zijn vader Michael zoveel successen kende. Maar ook Formule 1-baas Stefano Domenicali zou zo’n stap verwelkomen.

“Ik had het voorrecht om met Michael te werken bij Ferrari. En natuurlijk zou Mick in een Ferrari een geweldig vooruitzicht voor de toekomst zijn”, wordt Formule 1-baas Stefano Domenicali geciteerd door RTL. Toch weet Domenicali ook dat Ferrari nu met Charles Leclerc en Carlos Sainz al een sterk rijdersduo heeft. “Het zijn twee fantastische en ook nog jonge coureurs.”

“Maar als Mick er klaar voor is en hij krijgt een kans, dan zal hij die pakken”, voegt Domenicali toe. Schumacher zal voorlopig bij Haas blijven, al zijn ze bij Ferrari enthousiast over wat de Duitser daar heeft laten zien. “Hij is een Ferrari-coureur, dat moeten we niet vergeten”, zei teambaas Mattia Binotto recentelijk. “Hij maakt deel uit van de Ferrari Driver Academy. We hebben dat opleidingsteam om de volgende Ferrari-coureur te vinden. Als je het goed doet en je maakt daar deel van uit, dan krijg je zonder twijfel mogelijkheden.”

“Hij heeft al een seizoen in de Formule 1 gehad, dat is belangrijk”, vervolgde Binotto. “Mick heeft het goed gedaan gedurende het seizoen. Hij heeft zichzelf verbeterd. Niet alleen wat betreft de constantheid, maar ook de snelheid. Als je naar de laatste races kijkt, zie je dat hij een stuk dichterbij de auto’s voor hem kwam terwijl Haas de auto helemaal niet ontwikkeld had. Het feit dat hij meer in de buurt zat toont aan dat hij een goede stap vooruit heeft gezet wat betreft de snelheid.”