Max Verstappen – wie anders? Dat was het antwoord zaterdag op de vraag wie de pole position greep voor de Grand Prix van Japan. Nadat hij al heerste in de vrije trainingen bleek de dominante Verstappen ook in de kwalificatie onverslaanbaar. De basis voor de zege op zondag is gelegd.

De voor Verstappen en Red Bull teleurstellend verlopen Grand Prix van Singapore (elfde in de kwalificatie, vijfde in de race) bood de andere coureurs in Japan hoop op meer succes dan voorheen dit seizoen. Die hoop boorde de Verstappen echter met drie overtuigende optredens in de vrije trainingen al hardhandig de grond in.

Tijdens de kwalificatie stond er ook geen maat op hem. Weliswaar was Charles Leclerc in Q2 de snelste man van het veld, maar Verstappen deed toen maar één run en ook nog eens op gebruikte banden. In Q3 stelde hij orde op zaken. Met 1.29,062 was hij al in de eerste run meer dan een seconde sneller dan bijvoorbeeld teamgenoot Sergio Pérez. In de tweede run zette Verstappen zijn tijd nog scherper: 1.28,877.

Het moest vooral van McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri komen om Verstappen uit te dagen. Met de sterk geupdate bolide waarover beide coureurs dit weekend beschikken – in Singapore had alleen Norris die – werd het team ‘best of the rest’. Voor Piastri werd het P2 op een halve seconde achterstand, Norris einigde kort achter hem als derde.

Over één rondje sneller zijn dan de dominante Verstappen zat er echter ook voor Ferrari niet in. Charles Leclerc werd vierde. De weer eens tegenvallende Pérez completeerde de top-5.

Grote verrassingen bij de afvallers in Q1 en Q2 waren er daarvoor al niet of nauwelijks geweest. Wel was er een rode vlag in Q1, veroorzaakt door Logan Sargeant. De Amerikaan ging de muur in bij het opkomen van het rechte stuk. Sargeant is nog niet verzekerd van een plek bij Williams in 2024 en dit doet zijn kansen ongetwijfeld geen goed.

Lees hier alles over de GP Japan: nieuws, achtergronden, tijden en meer

Uitslagen

Beluister onze podcast FORMULE 1 Paddockpraat:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."