Mercedes houdt een zure nasmaak over aan de kwalificatie op het Bahrein International Circuit. George Russell en Andrea Kimi Antonelli kwalificeerden zich respectievelijk als tweede en vierde, maar kregen beiden een gridstraf van één plaats voor de Grand Prix van Bahrein.

Na de crash van Haas-coureur Esteban Ocon in Q2 werd de kwalificatie geneutraliseerd. Nog voordat de herstarttijd door de FIA werd bevestigd, verlieten de Mercedes-coureurs als eersten hun garages en stopten aan het einde van de pitstraat. Kort daarna bevestigde de FIA dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli werden onderzocht voor dit voorval.

Uiteindelijk oordeelde de FIA, na overleg met de stewards, dat Mercedes ‘een sportief voordeel had kunnen behalen in die zin dat het team in staat zou kunnen stellen zijn runplan uit te voeren, terwijl andere teams dat misschien niet kunnen’. De stewards achtten een sportieve straf passend voor de overtreding en besloten een gridstraf van één plaats voor zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli. Dit was een smetje op de goede kwalificatie, aangezien de Brit hierdoor van de tweede naar de derde plaats zakt en de piepjonge Italiaan van de vierde naar de vijfde.

Verklaring FIA

De volledige verklaring van de FIA luidt: “De stewards hoorden van de teamvertegenwoordiger, de racedirecteur en de sportief directeur van de FIA Single Seater en beoordeelden video, timing, teamradio en videobewijs in de auto. De chauffeurs waren vrijgesteld van aanwezigheid.”

“De vertegenwoordiger van het team, de heer Shovlin, verklaarde als bewijs dat hij de instructie gaf om de auto’s vrij te geven, ten onrechte, nadat hij het bericht op pagina 3 van het timingscherm, ‘geschatte herstarttijd’, verkeerd had geïnterpreteerd als een bericht dat de werkelijke herstarttijd adviseerde. Hij voerde aan dat er in dit geval geen sportief voordeel was behaald, aangezien er voldoende tijd overbleef (11 minuten) voor andere teams om hun runplannen uit te voeren.”

“Er werd ook opgemerkt dat de sportief directeur van het team, de heer Meadows, niet aanwezig was bij het evenement en dat hij normaal gesproken betrokken zou zijn bij het vrijlatingsproces.”

“De sportief directeur van de FIA Single Seater verklaarde dat een dergelijke stap een sportief voordeel zou kunnen zijn in die zin dat het een team in staat zou kunnen stellen zijn runplan uit te voeren, terwijl andere teams dat misschien niet kunnen.”

“De stewards zijn het eens met deze opvatting, vooral wanneer er nog maar een paar minuten over zijn in de sessie.”

“De sportief directeur van de FIA voerde aan dat er een sportieve straf moest komen in plaats van een teamboete, anders zouden teams in de toekomst hun auto’s vrijgeven zodra de geschatte herstarttijd was gepubliceerd. De Stewards zijn het met deze opvatting eens.”

“De heer Shovlin voerde aan dat het mogelijk was om een niet-sportieve straf te geven als de stewards verklaarden dat het niet als een precedent mocht worden opgevat, maar verklaarde ook dat als er een sportieve straf zou worden gegeven, deze moest worden verzacht.

“De stewards waren het eens met het standpunt dat deze overtreding een sportieve straf vereiste, maar accepteren dat de overtreding onbedoeld was en een echte fout van het team waarvoor de heer Shovlin zich verontschuldigde. We besluiten een gridstraf van één positie op te leggen. Een soortgelijke overtreding in andere omstandigheden kan in de toekomst leiden tot een zwaardere sportieve straf.”

