De geruchten dat Jack Doohan aanspraak maakt op het Formule 1-zitje bij Alpine, sporen de Australiër alleen maar aan om nog beter te presteren. Doohan zegt dat hij geen extra druk voelt en dat hij van het moment kan genieten.

Alpine heeft nog één zitje te vullen voor 2023 en er zijn meerdere kandidaten. Voorlopig lijkt AlphaTauri-coureur Pierre Gasly de grootste kanshebber voor dat zitje, al wordt ook Academy-coureur Jack Doohan genoemd.

De Australiër heeft een prima jaar in de Formule 2, waar hij met nog één raceweekend te gaan vierde staat. Doohan heeft drie keer gewonnen en kan met een vijfde plaats in het kampioenschap nog rekenen op een superlicentie voor de Formule 1.

Doohan zelf vindt het fijn om te horen dat hij in verband wordt gebracht met het Formule 1-zitje bij Alpine. “Om eerlijk te zijn ben ik er blij mee, want er wordt gesproken en ik wil het zeker goed doen”, zegt Doohan. “Ik weet dat er geruchten zijn, dus voor mij is het motivatie om hard te werken. Niet dat ik niet hard werkte, maar om te weten dat ik mijn volwassenheid moet tonen, mijn hoofd koel moet houden en ik moet laten zien dat ik in staat ben om mezelf bijeen te rapen.”

“Als het geen zege is, dan is het wel de vierde plaats pakken met een auto die vierde kan worden”, vervolgt Doohan. Dat er veel geruchten zijn over een mogelijke overstap naar de Formule 1, doet weinig met Doohan. “Ik sta niet echt onder druk dus ik kan gewoon genieten van wat ik doe, en daar hou ik van. Dus ik kan mijn potentieel benutten en echt genieten van dit moment.”

Het is nog maar de vraag of Alpine Doohan dat zitje wil geven. CEO Laurent Rossi gaf onlangs al aan dat hij de junioren eerst liever bij een team met minder druk zet en ze vervolgens de overstap naar Alpine laat maken. Dat zorgde direct voor vergelijkingen met Oscar Piastri, die volgens de plannen van Alpine eerst twee seizoenen bij Williams aan de slag zou gaan om vervolgens in 2025 voor Alpine te mogen rijden. De Australiër had daar geen interesse in en zocht zijn heil bij McLaren, waar ze het zitje van Daniel Ricciardo vrij maakten.