Alpine-coureur Jack Doohan heeft gereageerd op de aanhoudende geruchten over zijn F1-toekomst. De Australiër moet zijn eerste raceweekend als voltijdscoureur voor Alpine nog rijden, maar dreigt nu al zijn stoeltje te verliezen aan reservecoureur Franco Colapinto. ‘Ik moet gewoon elke keer dat ik in de auto stap mijn uiterste best doen’, reageert Doohan voorlopig nuchter op de dreiging vanuit Colapinto.

Jack Doohan heeft nog geen race gereden als coureur voor Alpine of de Australiër moet al vrezen voor zijn stoeltje. Adviseur Flavio Briatore zou naar verluidt niet overtuigd zijn van Doohan, en liever Franco Colapinto in de auto naast Pierre Gasly zien. De geruchten over Colapinto als potentiële vervanger van Doohan gaan verder dan alleen de Alpine-renstal, want ook Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht “niet dat Doohan het seizoen afmaakt.”

‘Vier coureurs willen mijn stoeltje’

“Het heeft geen nut om over geruchten te praten”, reageert Doohan tijdens de FIA-persconferentie op alle speculatie over zijn toekomst. “Ik heb een contract voor dit jaar, zo niet voor meerdere jaren. Ik moet gewoon elke keer als ik in de auto stap mijn uiterste best doen.” Colapinto is niet de enige reservecoureur die op het stoeltje van Doohan jaagt. Ook F2-coureurs Paul Aron en Kush Maini en 24 Uur van Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa zijn in 2025 reservecoureurs voor het Franse team.

“We hebben vier reservecoureurs die waarschijnlijk mijn stoeltje willen, en zo niet, dan misschien die van Pierre (Gasly, red.)”, vervolgt de Australiër. “Ik ga daarom genieten van elke race alsof het mijn laatste is, want ik wil gewoon genieten van elk moment in de auto.” Doohan trapt zijn eerste seizoen in de koningsklasse in ieder geval alvast af met zijn thuisrace in Melbourne.

