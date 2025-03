Dit F1-seizoen verwelkomen we vijf veelbelovende rookies op de grid. In de rubriek ‘Maak kennis met de F1-rookies’ introduceren we deze jonge debutanten die met hooggespannen verwachtingen naar de koningsklasse van de autosport zijn gehaald. Dit keer is het de beurt aan Jack Doohan, de 22-jarige coureur die al voor de start van het seizoen dreigt zijn Formule 1-stoeltje te verliezen.

Het heeft een paar jaar geduurd, maar eindelijk is het zover voor Jack Doohan: de Australische coureur mag in 2025 voor het eerst als voltijdscoureur in de Formule 1 rijden. Alpine maakte op op 23 augustus 2024 bekend dat de reservecoureur de vertrekkende Esteban Ocon vervangt. Een droom die uitkomt voor de jonge coureur, hoewel er gelijk donkere wolken zich samenpakken. Franco Colapinto, die hoge ogen gooide met zijn debuut bij Williams, zou namelijk wel eens een dreiging kunnen vormen voor de Formule 1-droom van Doohan.

LEES OOK: De seizoensspecial van FORMULE 1 Magazine al gezien? Bestel ‘m nu alvast online!

Wie is Jack Doohan?

Jack Doohan werd op 20 januari 2003 geboren in de Australische Gold Coast. De coureur is daarmee één van de zes rookies dit jaar die nog niet geboren was toen Fernando Alonso in 2001 zijn F1-debuut maakte. Het racebloed stroomde al gelijk door de aderen van Doohan, want hij is de zoon van motorcoureur en vijfvoudig wereldkampioen in de MotoGP Mick Doohan. Zelf begon de jongere Doohan in 2013 aan zijn autosportcarrière, toen hij op tienjarige leeftijd zijn debuut in het karting maakte.

Zijn tijd in het karting was zeker niet zonder succes, want in 2015 werd Doohan Australisch kampioen in de KA Junior-klasse. Een jaar later won hij het nationale kampioenschap in de KA2-klasse. Net als voor andere Australische coureurs, waaronder McLaren-coureur Oscar Piastri, was er na deze titel niet veel meer te behalen voor Doohan in zijn thuisland. De jonge coureur verhuisde daarom naar Europa, en stapte over op het formuleracen.

Verhuizing naar Europa

Doohan maakte in 2018 zijn Britse Formule 4-debuut voor het team van TRS Arden Junior Racing. De Australiër werd ook gelijk onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull. Doohan eindigde als vijfde in het F4-kampioenschap, maar mocht in 2019 doorstromen naar de Formule 3. Daar ging het de coureur iets meer voor de wind, en werd hij tweede in het Aziatische Formule 3-kampioenschap. Doohan stapte vervolgens over op het FIA Formule 3-kampioenschap, met als beste jaar 2021 toen hij wederom tweede werd met vier overwinningen op zijn naam.

LEES OOK: Maak kennis met de F1-rookies: Gabriel Bortoleto, hoop voor de Braziliaanse fans

In 2022 stond Doohan aan de start van het Formule 2-kampioenschap, en maakte hij de overstap van het Red Bull-juniorteam naar de Alpine Academy. De Australiër zou twee jaar in de Formule 2 blijven, en werd in 2023 derde in het klassement, achter kampioen Théo Pourchaire en tweede plaats Frederik Vesti.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Jack Doohan bij zijn overwinning tijdens de Formule 2-race op het Yas Marina Circuit in 2023 (Getty Images)

Debuut voor Alpine

2022 was dus een belangrijk jaar in de autosportcarrière van Doohan, want de Australiër werd naast Formule 2-coureur ook onderdeel van de Alpine Academy. De coureur mocht tijdens de Grand Prix van Mexico in 2022 zijn eerste vrije training in de F1 rijden voor de Franse renstal. In 2023 werd Doohan reservecoureur, en hij zou tot eind 2024 op de reservebank blijven zitten. Afgelopen augustus kwam het verlossende woord: Doohan mag in 2025 Ocon vervangen.

LEES OOK: Maak kennis met de F1-rookies: Andrea Kimi Antonelli, piepjonge vervanger Lewis Hamilton

Dreiging Colapinto?

Hoelang de Australiër echter voor Alpine mag rijden, is meteen de vraag. De Franse renstal voegde begin januari Franco Colapinto als reservecoureur toe aan hun team, waardoor er gelijk geruchten de ronde deden dat de Argentijn wel eens heel gauw Doohan kan vervangen. Alpine-adviseur Flavio Briatore zou namelijk liever Colapinto dan Doohan in het stoetje naast Pierre Gasly zien. Het contract van Doohan bevat naar verluidt zelfs een exitclausule, die na de Grand Prix van Miami kan worden geactiveerd. Zelf laat de Australiër zich voorlopig niet van de wijs brengen: “Welke druk er ook is, ik kijk ernaar uit om daarvan te genieten en het te omarmen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.