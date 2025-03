Dit F1-seizoen verwelkomen we vijf veelbelovende rookies op de grid. In de rubriek ‘Maak kennis met de F1-rookies’ introduceren we deze jonge debutanten die met hooggespannen verwachtingen naar de koningsklasse van de autosport zijn gehaald. Dit keer is het de beurt aan Andrea Kimi Antonelli, de 18-jarige Italiaan die als vervanger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton grote schoenen te vullen heeft.

Nog voor de start van het vorige seizoen zette Lewis Hamilton de Formule 1-paddock op zijn kop, nadat de zevenvoudig wereldkampioen bekend had gemaakt Mercedes na twaalf seizoenen trouwe dienst te zullen inruilen voor Ferrari. Door het aanstaande vertrek van de Brit stelde Mercedes een uitgebreid testprogramma samen met oudere Formule 1-bolides om Andrea Kimi Antonelli klaar te stomen voor de koningsklasse van de autosport. Nadat Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn jacht op Max Verstappen had beëindigd, maakte Mercedes op 31 augustus bekend dat ze haar oogappel voor de leeuwen zullen gooien.

Wie is Andrea Kimi Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli is met zijn 18 jaar de jongste Formule 1-coureur van het twintigkoppige veld in zijn debuutseizoen voor Mercedes. De Italiaan, geboren in 2006 in Bologna, kwam als elfjarige karter al op de radar van Mercedes, waarna hij in 2018 toetrad tot het juniorenprogramma van de Duitse renstal. De interesse kwam niet uit de lucht vallen. Met de genen van zijn vader Marco, die in GT-kampioenschappen racete, veroverde het talent onder andere het CIK-FIA Europees kampioenschap in de OK-klasse. Namen als Max Verstappen, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton gingen hem daarin voor.

In 2021 maakte Antonelli de overstap naar de single-seaters in de Italiaanse Formule 4. Tijdens de laatste ronde van het kampioenschap in Monza maakte hij indruk door zich in drie races naar het podium te rijden. Het jaar erop domineerde de Italiaan met 13 overwinningen, 14 polepositions en 14 snelste rondes, waarmee hij het Italiaanse Formule 4-kampioenschap won. Datzelfde jaar pakte hij ook de titel in het ADAC Formule 4-kampioenschap, oftewel de Duitse Formule 4.

Andrea Kimi Antonelli in actie tijdens de testdagen in Bahrein (Getty Images)

Eigen weg gaan

In 2023 bleef Antonelli titels verzamelen, ditmaal in het Formula Regional Middle East Championship en het Formula Regional European Championship by Alpine. Hij sloeg de Formule 3 over en werd door zijn werkgever direct in de Formule 2 geplaatst bij Prema Racing. Ondanks dat zijn team kampte met een onbetrouwbare auto, eindigde Antonelli uiteindelijk als zesde in de eindklassering en kwam hij twee keer als eerste over de finish.

Mercedes had genoeg gezien en bood hem dit jaar al een zitje in de Formule 1 aan. In aanloop naar de testdagen en de seizoenopener in Melbourne temperde Antonelli tegenover Sky Sports de verwachtingen door te zeggen dat het ‘niet makkelijk’ wordt. Hamilton vervangen is volgens hem ook geen optie. “Natuurlijk zegt iedereen dat ik Lewis Hamilton kom vervangen, maar ik denk niet dat dat klopt. Hij is zo’n groot figuur in de sport en heeft zoveel voor mensen betekend. Ik ben gewoon de volgende coureur en wil mijn eigen weg gaan.”

