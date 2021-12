Voor de FORMULE 1 special ‘Het kampioensjaar van Max’ diepte fotograaf Frits van Eldik unieke foto’s én verhalen uit zijn archief en geheugen op. Dit keer: de altijd goed voorbereide Max Verstappen, die zelfs nadenkt over hoe hij het best aan het nodige vlagvertoon kan doen.

“Je kon voorafgaand aan de Masters van 2014 in Zandvoort al op je vingers natellen dat Max zou winnen”, blikt van Eldik terug op het enige Formule 3-seizoen van Verstappen junior. Toen Max’ vader Jos die race in 1993 reed, was Van Eldik ook al als fotograaf van de partij. “Ik deed toen de fotografie voor sponsor Marlboro. We wilden destijds een vlag regelen voor de uitloopronde voor als Jos zou winnen, wat ook gebeurde. Voor de Gerlachbocht overhandigden we hem daar de Nederlandse vlag.” De foto’s zullen veel Nederlandse autosportliefhebbers bekend zijn.

Lees ook: Horner: ‘Verstappen blijft verbazen, we hebben niemand liever in ons team’

21 jaar later stond er weer een Verstappen aan de start van de Masters op Zandvoort. “Ik had vooraf dan ook zoiets van: ‘ik wil wel dat hij een vlag krijgt’. Ik vertelde Max vooraf dan ook dat hij er rekening mee moest houden dat iemand hem een vlag zou overhandigen. Dan verwacht je dat iemand zegt: ‘ik wil eerst die race rijden, ga het lot niet tarten’. De opmerking van Max was daarentegen vrij simpel: hij vond het prima, maar zei er binnen twee seconden bij dat hij met rechts moest schakelen en de vlag niet in die hand kon vasthouden. Hij moest hem dus met links kunnen pakken en hij waarschuwde dat de vlag niet in de luchtinlaat van de motor mocht wapperen.”

Lees ook: Horner wil nog wel 15 jaar door met Verstappen: ‘Heb het papierwerk bij me’

“Op het moment dat iemand zoiets zo to the point zegt, terwijl hij nog zo jong is, dan weet je dat het iemand is die over alle details nadenkt”, memoreert Van Eldik. Behalve met een vlag, zette de fotograaf de jonge Verstappen ook nog met een lauwerkrans en flinke bokaal op de foto. Niet wetende dat Verstappen junior zeven jaar later weer als grote winnaar in de duinen zou staan – maar dan na het winnen van de Grand Prix van Nederland.

Max Verstappen na het winnen van de Masters Formule 3-race in Zandvoort. Foto: Frits van Eldik.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. Exclusieve foto’s en interviews met Jos Verstappen en Christian Horner, David Coulthard analyseert en nog veel meer!