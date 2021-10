Het traditionele fotomoment na een overwinning gaat bij Red Bull altijd gepaard met het nodige gespuit van het energiedrankje. De mierzoete drank op de kleding wordt niet door iedereen op prijs gesteld: Christian Horner en Adrian Newey maken er altijd een sport van zich zo snel mogelijk uit de voeten te maken, Max Verstappen en Helmut Marko waren in Austin minder goed weg.

Het vak van Formule 1-fotograaf vergt ook veel van je geduld, zo ondervond Peter van Egmond in Austin maar weer eens. Vooral winnende teams willen na de wedstrijd nog weleens de tijd nemen voordat ze in de pitstraat de traditionele overwinningsfoto komen maken. “Om deze foto te kunnen maken, die ongeveer een paar seconden duurt, moest ik vijf kwartier wachten”, moppert Van Egmond die aanvankelijk nog twijfelde of hij überhaupt deze foto wilde maken.

“Want je weet niet hoe lang het gaat duren voordat de coureurs terug zijn na alle verplichtingen. Soms doen ze na alle interviews ook nog een debrief. Ik heb er toch voor gekozen om te wachten.” Nadeel van een Red Bull-overwinning is dat er met het mierzoete drankje gespoten worden, al levert dat ook een race na een race op. “Dat is traditie bij Red Bull, er wordt een lading blikjes aangerukt waarmee ze beginnen te smijten.”

“En de hoofdpersonen willen dat zoete spul niet over zich heen krijgen en zitten eigenlijk al in de starthouding om weg te sprinten. Dit is dus dat moment. Max heeft niet zo’n goede start, Newey, Horner en Pérez wel.En Helmut Marko is gewoon zwaar de pineut.”

Foto: Peter van Egmond

