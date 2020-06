‘Drie mogelijke kopers voor Williams, vader Latifi lijkt voornaamste kandidaat’

La Gazzetta dello Sport meldt dat er drie mogelijke kopers zijn voor Williams. Volgens de Italiaanse krant is de vader van coureur Nicholas Latifi de voornaamste kandidaat. “De carrière van zijn zoon is belangrijk voor hem, maar zijn interesse in de sport is breder.”

Gazzetta-correspondent Mario Salvini meldt dat Michael Latifi, de vader van Williams-coureur Nicholas, vooraan de rij van mogelijke overnemers staat. De eigenaar van voedingsbedrijf en Williams-sponsor Sofina zou het team ook al 22 miljoen euro hebben geleend om de coronacrisis te overleven. “De carrière van zijn zoon is belangrijk voor hem, maar zijn interesse in de sport is breder”, stelt de Italiaan in La Gazzetta dello Sport.

De drie vermeende kandidaten hebben een grote gelijkenis: ze willen hun zoon helpen met het uitbouwen van een autosportcarrière. Naast Latifi zou namelijk ook Dmitry Mazepin interesse tonen in het team uit Grove. Mazepin, een chemiegigant, is de vader van Formule 2-coureur Nikita. De Rus zou in 2018 interesse hebben getoond in de overname van Force India, tegenwoordig Racing Point.

Ten slotte noemt Salvini Chanoch Nissany als derde kandidaat. De Israeliër, die in 2005 zelf deelnam aan één trainingssessie met Minardi, is de vader van F2-coureur Roy Nissany. Zoon Roy is dit jaar bovendien actief als testcoureur bij Williams. Volgens La Gazzetta dello Sport kan zijn vader “rekenen op veel financiële steun in Israël”.

