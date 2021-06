Als het aan DTM-baas Gerhard Berger ligt, plakt Sebastian Vettel er als zijn Formule 1-carrière erop zit nog een avontuur in de Duitse raceklasse achteraan. De Oostenrijker heeft zelfs wel een plannetje om de viervoudig Formule 1-kampioen te lokken.

“Hij mag zich bij ons dan op het thema van duurzaamheid richten”, vertelt Berger aan het Duitse Bild. Dit topic gaat Vettel namelijk aan het hart – de Duitser liep tijdens de lockdown zelfs stage om meer te leren over biologische landbouw en is ambassadeur van een stichting die zich inzet voor het behoud van bijen. “Hij kan daar door de week dan voor ons aan werken en het tijdens de raceweekenden uitdragen.”

Berger loert al langer op aansprekende namen, en denkt dat de tijd over een paar jaar wellicht rijp is voor de nu 33-jarige Vettel. De Formule 1 zal hem, ondanks dat Vettels loopbaan een nieuwe impuls heeft gekregen met zijn overstap van Ferrari naar Aston Martin, niet altijd blijven boeien. Daarnaast weet Berger, die zelf dertien jaar Formule 1 reed, als geen ander dat het op een gegeven moment wel over is.

“Er komt een punt waarop je niet meer op het hoogste niveau mee kan komen, maar nog wel geniet van het racen. Dan ga je jezelf ook afvragen waar je nog terecht kan.” Voor Vettel is dat dan in de DTM, als het aan Berger ligt. “Ik zou het geweldig vinden als hij op een gegeven moment zegt: ‘ik heb vier titels gewonnen en veel succes gehad, maar nu wil ik gewoon plezier hebben’ en hij dan voor de DTM kiest.”