DTM maakt kalender met acht raceweekends bekend, Assen in september

De DTM heeft zijn kalender voor 2021 gepresenteerd. Het hervormde kampioenschap, dat vanaf dit jaar met GT3-wagens verreden wordt, bestaat uit acht raceweekends en niet negen zoals oorspronkelijk gepland. In september komt de DTM naar Assen. “In het nieuwe seizoen biedt de DTM een interessante mix van veeleisende circuits.”

Toen de DTM in november vorig jaar haar toekomstplannen voorstelde, was er sprake van een seizoensstart in Rusland in 2021. De races op het Igora Drive Circuit gaan echter niet door. “Het evenement in Sint-Petersburg zal niet worden gehouden”, meldt de organisatie in een statement, zonder daarbij een reden te geven.

Zo telt de DTM in 2021 geen negen maar acht raceweekends. Monza vormt in juni het decor voor de seizoensopener, waarna het via Duitsland (Norisring en Lausitzring) naar Zolder in België gaat. Vervolgens trek het Duitse kampioenschap naar de Nürburgring, Red Bull Ring en Assen. Het raceweekend op het TT Circuit vindt plaats van 17 tot en met 19 september.

De seizoensfinale vindt in het eerste weekend van oktober plaats op de Hockenheimring. Frederic Elsner, event director van de DTM, spreekt van een interessante kalender. “In het nieuwe seizoen biedt de DTM een interessante mix van veeleisende circuits met enkele illustere namen”, aldus Elsner.

DTM-kalender 2021:

18-20 juni Monza, Italië 2-4 juli Norisring, Duitsland 23-25 juli Lausitzring, Duitsland 6-8 augustus Zolder, België 20-22 augustus Nürburgring, Duitsland 3-5 september Red Bull Ring, Oostenrijk 17-19 september TT Circuit Assen, Nederland 1-3 oktober Hockenheimring, Duitsland

