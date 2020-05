DTM trapt Europees autosportseizoen begin juni opnieuw af

De DTM zal als eerste groot autosportkampioenschap heropstarten in Europa. Het Duitse toerwagenkampioenschap organiseert in juni een vierdaagse test op de Nürburgring. Uiteraard vindt de test plaats achter gesloten deuren en onder strikte voorwaarden.

De DTM herstart haar seizoen op 8 juni met een vierdaagse test op de Nürburgring in Duitsland. Voor de heropstart voorziet DTM-organisator ITR strenge maatregelen. “ITR zal infectiepreventie-maatregelen invoeren voor alle betrokken personeel. Dit omvat strikte afstandsregels, limieten limieten op de bezoekersaantallen en hygiënevoorschriften. Al het deelnemende teampersoneel wordt dagelijks gecontroleerd op COVID-19-symptomen.” meldt het in een statement.

Lees ook: Doodsteek voor DTM? Audi trekt zich eind 2020 terug

“Terwijl Europa tekenen van herstel begint te vertonen na de COVID-19-epidemie die het openbare leven in het voorjaar in zijn greep hield, bereidt ITR een kalender voor die het ‘nieuwe normaal’ zal omarmen”, gaat het statement verder. “Deze voorbereidingen omvatten het organiseren van races zonder fans of media ter plaatse.”

“Na veel geduld en hard werk draaien de voorbereidingen voor het nieuwe DTM-seizoen op volle toeren”, vertelt ITR-baas Marcel Mohaupt. “We zijn iedereen op het circuit enorm dankbaar voor het opzetten van de infrastructuur om ons in staat te stellen veilig te testen met alle relevante afstandsregels. We hebben er alle vertrouwen in dat we in 2020 spannende races kunnen houden en binnenkort een nieuwe kalender te kunnen publiceren die ook rekening houdt met het ‘nieuwe normaal’ in de autosport”, besluit de Duitser.



Lees ook: DTM lanceert nieuwe kalender: seizoen start in juli, Assen behoudt plek in september