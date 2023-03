Aston Martin kwam redelijk verrassend tevoorschijn als een van de winnaars uit de pre-seasontest. Het team uit Silverstone wist drie dagen lang te overtuigen achter – of misschien wel tussen – de tradiotionele top drie.

De enige dissonant in de perfecte ouverture van Aston Martin, was de handkwetsuur van Lance Stroll. De Canadees bleek een paar weken geleden een breuk in de pols te hebben opgelopen en kon niet aan de testdagen meedoen. Zijn plaats werd ingenomen door Felipe Drugovich die ook kort werd genoemd als invaller tijdens dit raceweekend.

Stroll meldde zich afgelopen donderdag echter in de paddock en kreeg van de medische commissie toestemming om dit weekend te racen. Erg van harte ging dat niet, zo bleek in de tweede vrije training. Toen Stroll op last van zijn race engineer scherper moest insturen in bocht 1, kreeg die het antwoord: “Dat kan ik niet, man. Door die handen.” Of Stroll morgen en zondag opnieuw achter het stuur kruipt is nog niet bekend.

VIDEO: Gooit pijnlijke hand roet in Strolls eten? ‘Dat lukt me niet, man’

Waar Stroll worstelde daar was het feest aan de andere kant van de garage. Fernando Alonso klokte in de eerste sessie de tweede tijd en was in de tweede vrije training zelfs de snelste. Op vraag van Sky Sports F1 of er wat op te maken was uit de prestaties van vandaag, zei de tweevoudig wereldkampioen. “Nou, het is natuurlijk een stap in de goede richting. De auto voelt nog steeds goed aan, maar we moeten afwachten”, aldus een voorzichtige Alonso. “Op dit moment zijn we nog niet echt bezig met rondetijden. Het is nog erg vroeg, we moeten een paar dingen aan de auto verbeteren qua set-up.”

Dit is het tijdschema van de Grand Prix van Bahrein