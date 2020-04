‘Dubbele race nog niet besproken’, maar Hungaroring staat open voor verschillende oplossingen

Krijgen we na een dubbele seizoensopener in Oostenrijk en twee races op Silverstone ook een double header op de Hungaroring? Het circuit vlak buiten Boedapest heeft de mogelijkheid van een dubbele race nog niet besproken, maar zegt open te staan voor verschillende oplossingen. “Net als Oostenrijk en Engeland hebben ook wij bevestigd dat we volledig toegewijd zijn om het F1-seizoen te starten.“

Start het seizoen 2020 met drie dubbelraces in achtereenvolgend Oostenrijk, Engeland en Hongarije? Volgens Bild wil Liberty Media zo het Europese gedeelte van de jaargang invullen. Volgens Zsolt Gyulay, CEO van Hungaroring, werd er nog niets concreet besproken met Liberty Media. “We hebben dagelijks contact met de rechtenhouders”, vertelt Gyulay aan Autosport. “Liberty weet dat we open staan voor verschillende oplossingen en dat we klaar zijn om een race te organiseren.”

Net als andere circuits is de Hungaroring in de eerste plaats afhankelijk van de beslissing van haar lokale regering. “We wachten op de versoepeling van de maatregelen en hoe en wanneer het leven weer normaal wordt. Net als Oostenrijk en Engeland hebben ook wij bevestigd dat we volledig toegewijd zijn om het F1-seizoen te starten”, benadrukt Gyulay.

Lees ook: Kalender 2020: Hoe legt de F1 legpuzzel van 15 tot 18 races?

Of er net als in Oostenrijk en Engeland achter gesloten deuren geracet wordt is voorlopig onduidelijk. “We hebben gesproken over een mogelijke race achter gesloten deuren, maar het protocol daarvoor moet nog ontwikkeld worden voor Oostenrijk. Zodra dat klaar is, zullen we ook aan die voorschriften voldoen.” Maar, zo herhaalt Gyulay, “veel hangt natuurlijk af van de regels van de regering.”

De mogelijkheid van een dubbele race werd zelfs nog niet besproken volgens Gyulay. “Het is te vroeg om daarover te spreken, want de onderhandelingen zijn nog niet zover gevorderd. Het circuit is geschikt om twee opeenvolgende races te organiseren, en bovendien zou het land er zowel toeristisch als economisch baat bij hebben als de teams twee weken in Hongarije zouden blijven”, denkt hij alvast verder.



Lees ook: ‘Geen Nederlandse GP op nieuwe F1-kalender’