‘Geen Nederlandse GP op nieuwe F1-kalender’

De Duitse krant Bild weet het zeker: de Grand Prix van Nederland komt er niet in 2020. Niet later, niet zonder publiek: gewoon helemaal niet. Zandvoort heeft volgens Bild geen plek op de nieuwe kalender.



De doorgaans goed geïnformeerde Duitse krant claimt ‘de eerste details’ en inside informatie van de nieuwe kalender te kennen, en heeft op basis daarvan een eigen conceptkalender gepubliceerd.

Nederland staat daar dus niet op, terwijl ‘Zandvoort wel in augustus had kunnen plaatsvinden’. De reden dat Nederland dan toch ontbreekt: “Zonder toeschouwers heeft dat evenement weinig zin.”

Lees ook: Kalender 2020: Hoe legt de F1 legpuzzel van 15 tot 18 races?

Andere grote namen die op de kalender ontbreken zijn Spa (‘vanwege het Belgische verbod op evenementen tot 1 september’) en Monza, vanwege de ernst van de corona-uitbraak in Italië.

Lees ook: GP België nog niet uitgesteld: ‘Deze week meer duidelijkheid over sportwedstrijden’

Zoals al vaker bericht staat ook het begin van deze kalender ingevuld met een double header in Oostenrijk, gevolgd door twee races in Engeland én twee races in Hongarije.

De complete kalender ziet er volgens de informatie van Bild als volgt uit: