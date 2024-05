Het was een korte, maar uiterst kostbare wandeling. Lando Norris heeft van de FIA-stewards een boete gekregen van 50.000 euro, omdat hij zaterdag tijdens de sprintrace in Miami lopend de baan overstak.

De Brit van McLaren werd meteen na de start van de sprintrace van de baan gekegeld. Tijdens de daaropvolgende safetycarsituatie koos Norris ervoor om de baan over te steken en de kortste weg te kiezen naar de garage van het team.

De stewards konden de voortvarendheid van Lando Norris geenszins waarderen en bestraften hem met een boete van 50.000 euro. De helft van het bedrag is overigens voorwaardelijk met een proeftijd voor de rest van het huidige seizoen. Naast de geldstraf kreeg hij ook een officiële reprimande. Bij vijf waarschuwingen volgt een gridstraf van tien plaatsen.

Het oversteken van de baan is uit den boze in de autosport vanwege het veiligheidsaspect. In het beraad met de stewards betuigde Norris achteraf spijt en erkende hij dat door zijn toedoen een gevaarlijke situatie had kunnen ontstaan.

