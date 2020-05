Ecclestone over Formule 1’s seizoenplannen: ‘Zonder problemen acht races’

Bernie Ecclestone verwacht dat de Formule 1 zonder problemen acht races kan organiseren. Acht races is het benodigde aantal om te spreken van een officieel wereldkampioenschap. Volgens de voormalig topman van de F1 situeert het mogelijke probleem zich vooral in Italië. “De vraag is of teams al dan niet Italië uit mogen.”

Vorige week maakte Chase Carey bekend dat hij verwacht dat het seizoen op 5 juli achter gesloten deuren in Oostenrijk kan beginnen. De Formule 1-baas voegde eraan toe dat de F1 “tussen 15 en 18 races” verwacht in 2020. Erg optimistisch volgens sommigen, haalbaar volgens anderen. Bernie Ecclestone zit ergens daartussenin.



Lees ook: Jos Verstappen: ‘Jaar zonder Formule 1 is onmogelijk’

Hoewel Ecclestone geen aantal noemt, zegt de oud-Formule 1-baas wel dat het benodigd aantal races voor een officieel wereldkampioenschap haalbaar is. “De Formule 1 zou zonder problemen acht races moeten kunnen organiseren.” De eerste race van het seizoen zou op 5 juli in op de Oostenrijkse Red Bull Ring moeten plaatsvinden. “Dietrich (Mateschitz, red.) zegt dat hij erg blij is met de race. Het zal zonder publiek zijn, maar hij heeft gezegd dat de race zal plaatsvinden”, vertelt Ecclestone na een gesprek met zijn goede vriend en Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz.

Volgens Ecclestone zou niet Oostenrijk maar Italië de grote spelbreker kunnen zijn voor de seizoensopener. “In Oostenrijk is er niet teveel afgesloten. Er is een beetje vrijheid”, stelt Ecclestone. “De vraag is of teams al dan niet vanuit Italië kunnen komen, of de bandenleverancier (Pirelli, red.) uit Italië kan komen. Dat zal het probleem zijn.”

Lees ook: Ecclestone: ‘Verstappen zou het in Hamiltons positie waarschijnlijk net zo goed doen, of beter’