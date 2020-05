Jos Verstappen: ‘Jaar zonder Formule 1 is onmogelijk’

Jos Verstappen noemt een heel jaar zonder Formule 1 Grands Prix in gesprek met De Telegraaf ‘onmogelijk’. “Er gaat gereden worden, daar ben ik van overtuigd”, stelt de ex-Formule 1-coureur en vader van Max.

In een uitgebreid interview met De Telegraaf wordt Jos Verstappen uiteraard naar zijn mening over de huidige stillegging van de Formule 1 gevraagd, en hoe nu verder. In een tijd van veel onzekerheid weet Verstappen senior één ding zeker. “Er gaat gereden worden, daar ben ik van overtuigd”, verklaart hij.

“Een jaar zonder Formule 1 is onmogelijk”, vervolgt Verstappen. Daarvoor staat er volgens hem namelijk ‘te veel op het spel’. “Anders gaan teams omvallen en raken er mensen hun baan kwijt.” Dus het is essentieel dat er gereden kan gaan worden. “Dan maar even zonder publiek. Het is niet anders.”

Verstappens woorden komen zo overeen met die van Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1 die ook op het belang van het gaan racen heeft gehamerd. Net als Brawn benadrukt ook Verstappen echter wat boven alles staat: “De gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste.”

‘Red Bull zit dichter bij’

In hetzelfde interview met De Telegraaf blikt Verstappen senior verder vooruit naar wanneer er weer geracet kan worden. Het sportieve plaatje van Red Bull, waarvoor Max rijdt, ziet er onverminderd goed uit, denkt hij. “Ik denk echt dat we er dichter bij zitten dan vorig jaar, maar het blijft koffiedik kijken.”

