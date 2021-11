Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone betwijfelt of de Formule 1 vandaag nog had bestaan zonder mensen als Sir Frank Williams, die zondag op 79-jarige leeftijd overleed. Ecclestone herinnert Williams voor zijn bijdragen aan de Formule 1, maar ook om zijn karakter: “Ik zou hem mijn leven toevertrouwen.”

Sir Frank Williams was decennialang een vaste waarde in de Formule 1. De jaren tachtig en negentig waren Williams’ gloriejaren. Het team verzamelde in die tijd in totaal zeven rijderstitels en werd negen keer constructeurskampioen. Het bouwde ook een reeks iconische bolides. Williams kwam uit de tijd dat de oprichters van de teams ook nog daadwerkelijk de leiding over het team hadden, zoals dat bij Ferrari en Lotus het geval was.

Lees ook: Legendarische teambaas Frank Williams overleden (1942-2021)

Foto: Motorsport Images

“Zonder dat soort mensen betwijfel ik of de Formule 1 nu nog zou bestaan”, zegt de 91-jarige Ecclestone in gesprek met Reuters. “Waarschijnlijk zou Ferrari gestopt zijn, en dat was het dan wel. Er lopen nu niet veel oldtimers meer rond die bij de teams zaten toen ze begonnen. In die dagen kon je gewoon een motor en versnellingsbak kopen. Je had toen niet meerdere miljarden en duizend mensen nodig.”

“Frank was een beetje speciaal als persoon”, vervolgt Ecclestone. “En dat was te zien aan de manier waarop hij doorging. Het ging nooit echt slecht met Frank, hij klaagde nooit over dingen. Hij ging door met de dingen op de beste manier die hij kon. En dat is de reden waarom hij zo succesvol was. Hij was een door en door racer.”

De oud-Formule 1-baas herinnert Sir Frank Williams niet alleen om alles wat met de Formule 1 te maken heeft. Ook zijn stijl en hem als persoon kan Ecclestone nog goed herinneren. “Hij liep altijd op de zaken vooruit. Hij wist van kasjmier truien toen ik nog nooit van kasjmier had gehoord. Dat was Frank.”

Lees ook: Formule 1-wereld eert overleden Frank Williams: ‘Hij was meer dan een baas’

“Hij zei ooit tegen me: ‘Kun je me 2.000 pond lenen?’ En ik zou ja zeggen. En hij zou zeggen: ‘Ik betaal je over tien dagen terug’. Zo zeker als wat, Frank zou binnen tien dagen terugkomen met 2.000 pond. Hij praatte over van alles en nog wat en vlak voor hij ging zei hij: ‘Ik vraag me af of je me kunt helpen? Denk je dat je me 2.500 pond zou kunnen lenen? Ik betaal je over tien dagen terug.’ En zo werkten we met Frank. Ik zou hem mijn leven toevertrouwen”, aldus Ecclestone.