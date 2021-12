Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone vindt dat Mercedes en Lewis Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap psychologische spelletjes aan het spelen zijn met Max Verstappen.

Afgelopen weekend kwam het in Saoedi-Arabië tot een heftige aanvaring tussen de twee coureurs toen Verstappen na een inhaalactie buiten de baan zijn positie wilde teruggeven aan Hamilton, maar die vol achter in de auto van de Nederlander knalde. Het incident is het laatste race in een hele reeks van incidenten, waarbij ook de teams zich niet onbetuigd laten.

Bernie Ecclestone vindt dat daarbij Mercedes en Hamilton meer over de schreef gaan dan het kamp Red Bull. “Vergeleken bij Lewis is Max een kind. Het ergste is dat Lewis een enorme publiciteitscampagne voor zich heeft werken”, zegt de 91-jarige oud-chef van de Formule 1 tegen het Franse persbureau AFP. “Ze zetten Max de hele tijd onder druk. Vervolgens hebben ze ook nog eens de wedstrijdleiding naar zaken laten kijken, omdat Toto [Wolff] naar de racedirecteur is gegaan.”

En dus vecht de Nederlander komende zondag in de allesbeslissende Grand Prix van het seizoen niet alleen tegen Hamilton. “Max heeft meer dan allen een race te winnen. Hij heeft ook hun last te dragen. Ze [Mercedes en Hamilton] pesten hem en spelen het spel niet eerlijk. Het is een psychologisch spelletje.” Volgens Ecclestone heeft dat alles te maken met ervaring. “Max heeft slechts een paar racejaren achter de rug, maar hij is niet een straatvechter zoals Lewis al jaren is.”

In een interview met de Daily Mail liet Ecclestone eerder al weten dat hij denkt dat de racefans graag een nieuwe wereldkampioen willen zien en komend weekend dus op de hand van Verstappen zullen zijn. “Over het algemeen wil het publiek – en dit is niets tegen Lewis, hij heeft een eersteklas prestatie geleverd – waarschijnlijk iemand anders wereldkampioen zien worden. Dat is het gevoel dat ik bij de mensen ervaar. Max als kampioen zou goed zijn voor de Formule 1. Mercedes is geweldig geweest, maar het zou goed zijn als iemand anders nu eens op de voorgrond treedt.”