Toto Wolff kijkt erg uit naar de nieuwe rangorde in Singapore als een nieuwe set regels ingaat. Tegen Motorsport.com stelt de Mercedes-teambaas dat hij hoopt dat de concurrentie wat tegengehouden wordt door de nieuwe regel, al lijkt het hem onwaarschijnlijk dat Red Bull ineens achteraan het veld zal rijden.

De FIA zal de komende tijd strenger gaan letten op de flexibiliteit van de vleugels van de F1-auto’s. Volgens de FIA gebruiken verschillende teams wat trucjes om de grenzen van de regels op te zoeken. Als de vleugels op een auto namelijk flexibeler zijn, dan geeft dat de auto een stuk meer snelheid. Naar verluidt zou met name Aston Martin hier voordeel van hebben gehad aan het begin van het seizoen.

De gevolgen van deze regel worden pas bij de eerstvolgende race zichtbaar, in Singapore. Toto Wolff is erg benieuwd wat het effect zal zijn, al verwacht hij niet dat er iets verandert bij het snelste team dit jaar. “Het zal interessant worden. Bij Aston Martin zie je al dat ze een stap terug hebben gezet nu hun vleugel minder beweegt, maar ik ken de details niet. Laten we het afwachten. Ik weet niet wie er meer van profiteert dan anderen, maar wie weet. Misschien is Red Bull ineens een halve seconde langzamer. Dat zou mooi zijn, maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn.”

Voor Wolff zelf zal de Grand Prix van Singapore voorlopig even de laatste zijn. De Mercedes-teambaas zal na de race geopereerd worden aan zijn knie als gevolg van zijn fietsongeluk deze zomer waarbij hij ook zijn elleboog verwondde. De verwachting is dat Wolff alleen maar de Grand Prix van Japan zal missen en in Qatar weer terug is aan de pitmuur. In de tussentijd zal Jerome D’Ambrosio hem vervangen als teambaas.

