Eerste aflevering van derde seizoen Drive to Survive in het teken van Red Bull en McLaren

Formule 1-CEO Chase Carey heeft bevestigd dat Netflix momenteel werkt aan een derde seizoen van Drive to Survive. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen zal in het teken staan van Red Bull en McLaren tijdens de openingsrace in Oostenrijk.



Chase Carey heeft bevestigd dat er, ondanks de strenge coronamaatregelen, sinds het begin van het seizoen filmcrews van Netflix in de paddock aanwezig zijn om het reilen en zeilen van de Formule 1-teams vast te leggen.”In navolging van het succes van de eerste twee seizoenen van de Netflix-show Drive to Survive zijn de filmploegen al aan het werk om het derde seizoen te filmen”, vertelt de CEO van de Formule 1.

RaceFans meldt dat de Netflix-crew voor de eerste aflevering van seizoen drie Red Bull en McLaren volgde. Aflevering 1 staat in het teken van de openingsrace in Spielberg. McLaren had toen dankzij Lando Norris’ eerste podium reden tot vieren in Oostenrijk, Max Verstappen viel al vroeg uit en ook Alex Albon moest aan het einde van de race opgeven.

Met het derde seizoen van Drive to Survive blijft de Formule 1 inzetten op ‘nieuwe media’. Zo maakte de F1 enkele weken geleden bekend dat de Grote Prijs van Eifel op de Nürburgring in zeven Europese landen, waaronder Nederland, gratis te zien zal zijn op Youtube. “Met deze samenwerking willen we een nieuw publiek bereiken en het aantal fans van de Formule 1 vergroten terwijl we onze mediastrategie vernieuwen voor nieuwe en bestaande fans”, legde Adam Crothers, hoofd van de digitale mediarechten van de F1, toen uit.

