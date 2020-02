Eerste foto’s afgerond circuit Vietnam vrijgegeven

De eerste foto’s van het circuit in Vietnam zijn vrijgegeven. Op de foto’s is te zien dat de 5,607 kilometer lange baan is afgerond. De race in Hanoi vindt op 5 april plaats. Dit is de eerste keer dat de Formule 1 naar Vietnam komt.

Het laatste 150 meter lange stuk is vorige week bij de start/finishlijn aangelegd om het circuit te voltooien. Vandaag zijn alle permanente gebouwen afgerond. Nu ligt de focus op het voltooien van de tijdelijke voorzieningen, zoals de tribunes, medische en mediacentra en de hospitality units voor de teams.

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons”, zegt mevrouw Le Ngoc Chi, CEO van Vietnam Grand Prix Corporation. “We zijn enorm enthousiast om getuige te zijn van het bijzondere aanzicht van racende F1-auto’s op het circuit. We hebben er alle vertrouwen in dat Circuit Hanoi een van de meest uitdagende van de kalender gaat worden. Wij, als organisatie, kunnen niet wachten om de wereld binnenkort in Hanoi te verwelkomen.”

Er hangen vraagtekens boven de race door de uitbraak van het coronavirus, maar vooralsnog gaat de Grand Prix in Hanoi gewoon door. Toch zijn er verschillende evenementen in Vietnam uitgesteld of afgelast door de uitbraak van het virus. Dinsdag is een groot badminton-evenement uitgesteld naar juni. Dit kampioenschap zou een week voor de Grand Prix plaatsvinden.