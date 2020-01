Het bouw van het pitcomplex van het Hanoi Street Circuit, waarop in april de eerste Grote Prijs van Vietnam wordt verreden, is afgerond. Dat meldt de Vietnam Grand Prix Corporation, dat de GP organiseert. Het 300 meter lange pitgebouw is dus ruim op tijd klaar voor de GP van Vietnam, de derde race van het seizoen.

Het gloednieuwe pitgebouw telt drie verdiepingen. Het biedt onder meer plaats voor het ‘race control center’ en de exclusieve Paddock Club. Op de benedenverdieping bevinden zich de pitboxen voor de Formule 1-teams. Op de foto’s die de organisatie vrijgaf zijn ook de ontwikkelingen van de bouw van het circuit zichtbaar.

Le Ngoc Chi, CEO van de Vietnam Grand Prix Corporation, is opgetogen met voltooiing van het pitgebouw. “Dit is een belangrijk moment in de ontwikkeling van het Hanoi Street Circuit en een volgende mijlpaal in de aanloop naar het eerste F1-weekend in Vietnam”, vertelt ze. “Nu het circuit zelf bijna klaar is en de tribunes opgebouwd worden, neemt de spanning voor de eerste Grote Prijs van Vietnam toe.” Eind januari zou ook het circuit klaar moeten zijn. De Grote Prijs van Vietnam vindt plaats op 5 april.

