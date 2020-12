Eerste podium voor emotionele Ocon: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Esteban Ocon verraste vriend en vijand met een verrassende tweede plaats in Bahrein. De Fransman profiteerde optimaal van het gestuntel bij Mercedes en hield de ogenschijnlijk snellere Stroll en Sainz achter zich en neemt voor de eerste keer in zijn Formule 1-carrière een bokaal mee naar huis. “Ik heb er echt geen woorden voor.”

“Toen ik over de streep kwam, moest ik echt huilen”, zegt de sprakeloze Esteban Ocon na een krankzinnige race in Bahrein. “Het is geen makkelijk seizoen voor mij en voor mijn kant van de garage, maar we gaven niet op, we bleven werken. Als weinig mensen in je geloven, moet je altijd in jezelf blijven geloven. Je moet nooit opgeven”, aldus de Fransman.

Het hele seizoen heeft hij moeite om zijn teamgenoot Daniel Ricciardo bij te benen, maar het gaat steeds beter, stelt de Renault-coureur. “Daniel is een fantastische coureur en is bezig aan een uitstekend seizoen. Langzaam maar zeker dicht ik het gat. Het podium is een kers op de taart”, besluit Ocon.

