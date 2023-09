Oscar Piastri was zichtbaar geroerd na zijn eerste podiumplek in de Formule 1. “Er zijn niet veel mensen die dit meemaken en ik sta hier zelfs al in mijn eerste seizoen”, zei de McLaren-coureur na zijn derde plek in Japan. Teamgenoot Lando Norris werd tweede en ook de Brit was na afloop in extase.

“Het voelt best speciaal en ik zal me dit moment nog lang blijven heugen”, stamelde Piastri. De Australische rookie timmert al het hele seizoen aan de weg, maakt keer op keer indruk. Maar hij heeft oog voor McLaren: “Ik kan het team niet genoeg bedanken dat ze mij deze kans hebben gegeven.”

Eenvoudig was het allemaal niet zondag in Japan. “Het was niet mijn beste race ooit, maar het was voldoende om een trofee in de wacht te slepen. Ik wist dat ik George Russell moest inhalen omdat ik anders teveel tijd zou verliezen. Maar de snelheid die we hadden was goed en in het tweede gedeelte van de race kwam ik wat meer in een ritme.”

Dat ritme had ook Lando Norris goed te pakken. Hij eindigde voor zijn Australische teamgenoot als tweede. “Als team is dit dus een geweldige dag, P2 en P3. Wat wil je nog meer? Ik ben ook echt heel blij voor Oscar, het is zijn eerste podiumplek in de Formule 1.”

Max Verstappen bleek voor Norris een maatje te groot in Japan. Toch is de Brit strijdbaar. “De start was goed, ik had Max bijna te pakken. Maar goed, Max is Max. Die was te snel vandaag. Maar we komen steeds dichter bij, we zetten stappen. Uiteindelijk komen we er wel als team.”