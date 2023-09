Het kan verkeren. Een week na de worsteling in de benauwde hitte van Singapore was Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Japan in Suzuka heer en meester. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull beleefde een foutloze race, die aan het eind – na 53 ronden – resulteerde in alweer zijn dertiende zege van het seizoen. Over twee weken ligt in Qatar zijn derde wereldtitel voor het oprapen.

Met zijn overwinning en een extra punt voor de snelste ronde (in een razendsnelle 1.34,183) bezorgde Max Verstappen zijn team wel alvast haar zesde constructeurstitel. Het was op de thuisbaan van Honda een prachtig cadeau aan het adres van de Japanse motorfabrikant van Red Bull.

Achter Max Verstappen legden Lando Norris en Oscar Piastri beslag op respectievelijk de tweede en derde plaats, waardoor McLaren ook reden had tot een feestje. Voor Piastri was het zijn eerste podium in zijn F1-loopbaan.

Wanoptreden Sergio Pérez in Japan

De ijzersterke prestatie van Max Verstappen stond in schril contrast met het wanoptreden van zijn teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan maakte er – bijna ouderwets – een potje van. Bij de start raakte hij Lewis Hamilton, mede door een bliksemstart van Carlos Sainz die zich aan de andere zijde van zijn Red Bull bevond. Pérez moest daardoor meteen naar binnen voor een nieuwe voorvleugel, zijn eerste. Bij het uitkomen van de pitlane ging hij onbeholpen in de fout vanwege het inhalen onder de safety car.

Even later vergaloppeerde Pérez zich andermaal, toen hij bij een mislukte inhaalactie tegen het achterwiel van Kevin Magnussen aanreed en opnieuw averij opliep. In lap 13 kwam Pérez voor de tweede maal naar binnen, wederom voor een voorvleugel. Enkele ronden later haalde het team hem uit eigen beweging naar binnen, aangezien de race toch al verloren was. De positie van Pérez bij Red Bull staat met het oog op volgend seizoen al langer ter discussie, met zijn wanprestatie in Japan bewees hij zichzelf – zacht uitgedrukt – geen goede dienst.

Video: Sergio Pérez geeft Kevin Magnussen een beuk in Japan

Opvallend: In lap 40 (!) werd Pérez alsnog even kort naar buiten gestuurd om daarmee aan een opgelegde tijdstraf te voldoen en daarmee een gridstraf voor de volgende race in Qatar te voorkomen. Daarna was het alsnog over en uit. Het betekende de eerste officiële uitvalbeurt voor Red Bull van het seizoen.

Boeiende gevechten achter Verstappen

Op de baan werden achter Verstappen boeiende gevechten geleverd. Bij Mercedes hadden Lewis Hamilton en George Russell het met elkaar aan de stok en datzelfde gold bij McLaren voor Lando Norris en Oscar Piastri. Hamilton duwde Russell buiten de baan, tot ergernis van de laatste. Later werd de onvrede bij Russell nog groter toen hij in de slotfase van de race de teamorder kreeg om de op dat moment snellere Hamilton voorbij te laten. Bij McLaren weigerde Piastri aanvankelijk een soortgelijke oproep op de snellere Norris te laten passeren. De Australiër koos even lateren eieren voor zijn geld. Voor hem betekende P3, achter Norris, een fijne pleister op de wonde.

Het waren interessante schermutselingen die van de race op Suzuka een amusant schouwspel maakten. Het gebeurde allemaal wel op een straatlengte achterstand van Verstappen, die daarmee op superieure wijze liet zien dat het moeizame weekend in Singapore, waar hij desondanks vijfde werd, een incident betrof. Met 25 punten voor de overwinning plus een extra punt voor de snelste raceronde bewees hij zichzelf en het team een uitstekende dienst met het binnenhalen van de constructeurstitel in het land van motorleverancier Honda.

Eerder dit seizoen grapte Verstappen op Silverstone dat hij in zijn eentje de constructeurstitel wel kon binnenhalen en dat hij daarbij de ondersteuning van Pérez niet nodig had. In Japan werd pijnlijk duidelijk – in ieder geval voor Pérez – dat Verstappen daarin gelijk had.

Over twee weken is de volgende afspraak in Qatar. Dan kan Max Verstappen ook zijn eigen rijderstitel prolongeren. Dat kan overigens al gebeuren op de zaterdag, tijdens de sprintrace.

Lees hier alles over de volgende GP in Qatar met o.a. het complete tijdschema

Uitslagen

Beluister onze podcast FORMULE 1 Paddockpraat:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."