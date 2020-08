Eigenheimer Vettel vertelt waarom hij het al zijn hele carrière zonder manager redt

Geen selfie in een privéjet of een Instagram-post waarin hij zijn fans bedankt of een sociale kwestie aansnijdt. Ferrari-coureur Sebastian Vettel is anders dan andere coureurs. Nu de Duitser op zoek is naar een nieuw stoeltje voor 2021 valt er voor het grote publiek nog iets op, hij heeft geen manager.

De Duitser doet liever alles op eigen houtje in plaats van dat hij iemand de kastanjes uit het vuur laat halen bij teams. Afgelopen weekend vroeg Sky Germany nog naar het hoe en waarom van het ontbreken van een belangenbehartiger. “Goeie vraag. Misschien zou het hier en daar kunnen helpen maar dit is altijd de manier geweest waarop ik het gedaan heb.”

“Het is ook weer niet zo dat ik helemaal alleen ben geweest wat dat betreft, natuurlijk zijn er mensen die helpen. Weten dat je mensen kan vertrouwen en op ze kan bouwen, dat is denk ik veel belangrijker dan de publieke opinie. Ik vind dat ik een kring van mensen heb en ik ben nog steeds heel positief. Ik ben nooit beïnvloed geweest door externe partijen of wat mensen denken of zeggen. Godzijdank niet zeg, dat is nooit belangrijk voor me geweest. Ik volg ook niet alles. Als iets niet goed gaat, ben ik degene die daar het meest chagrijnig om is, ik ben ook de eerste die daar iets aan kan en wil doen.”

Aston Martin of pensioen?

In Engeland stelde Vettel al te weten wat hij zal gaan doen in 2021, naar buiten toe houdt hij nog altijd kaken stijf op elkaar over wat dat gaat zijn. Al is de algemene indruk dat hij naar Aston Martin zal vertrekken om daar de plek van of Sergio Perez of Lance Stroll in te nemen. Maar je weet het nooit met de eigengereide Duitser.

“Op dit moment is er geen nieuws, dat kan nog wel even duren. Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat er niet zoveel mogelijkheden meer zijn. Ik loop al lang mee en op gegeven moment hebben je alles wel gezien, zowel goed als slecht. Zolang het maar mogelijkheden biedt om te winnen. Ik ga niet racen om het racen, ik heb nog altijd ambities.”