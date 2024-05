Alvorens het huidige Formule 1-seizoen van start ging, was er veel te doen rondom de liveries – de auto’s misten immers de nodige kleur. Veel teams hebben, met het oog op gewichtsbesparing, gekozen voor een hoop kaal carbon. Geen lust voor het oog, maar volgens de organisatie ook nadelig voor de sport. In de toekomst willen de FIA en FOM dat de bolides beter te onderscheiden zijn.

Regels bedenken om een kleurrijke grid te forceren, gaat niet over één nacht ijs. “Het is makkelijker gezegd dan gedaan”, heeft FIA-topman Nikolas Tombazis laten weten. “Op dit moment zijn veel auto’s té zwart, omdat de teams het gewicht van verf willen besparen. Een ander probleem is dat sommige kleurstellingen te veel op elkaar lijken.”

Het gaat dus niet alleen om het aanpakken van geheel zwarte liveries – de Formule 1 zou het liefst zien dat elk team een unieke kleur hanteert, om verwarring te voorkomen. Zo zijn de kleurstellingen van Williams en Visa RB allebei knalblauw. Fraai om te zien, maar lastig uit elkaar te houden wanneer ze tegelijkertijd voorbij razen. Regels omtrent liveries zijn natuurlijk een hellend vlak – de organisatie wil de creativiteit van de teams immers niet inperken.

“We zijn nog in gesprek met de teams en tijdens de volgende Formule 1-vergadering gaan we het hier ook over hebben”, vervolgde Tombazis. “Er moet een soort regeling komen waarbij teams in het voorseizoen al met elkaar kunnen overleggen. De Formule 1 moet zich niet bemoeien met de kleur van de auto’s, maar de teams moeten wel te onderscheiden zijn.”

Onderscheid tussen coureurs

De FIA en FOM willen dat ook de verschillende coureurs makkelijker te herkennen zijn. Vroeger ging dat volgens Tombazis nog heel gemakkelijk, omdat de meeste rijders hun hele carrière dezelfde helm gebruikten. Tegenwoordig zijn ze veel vrijer in het kiezen van unieke kleuren en designs, soms ook per raceweekend. “We moeten ervoor zorgen dat toeschouwers meteen kunnen zien of het Russell of Hamilton is die voorbijkomt”, zei Tombazis tot slot.

Mercedes en Ferrari hebben in 2023 al geëxperimenteerd met een mogelijke oplossing. De auto’s van de verschillende coureurs werden voorzien van unieke pinstripes. Sainz en Leclerc kregen vorig jaar respectievelijk gele en witte details op hun SF-23, Hamilton en Russell moesten het doen met gele en blauwe elementen.

Uit de oude doos: de kleurrijke grid tijdens de Grand Prix van Monaco in 2005 (Motorsport Images)

