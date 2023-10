Max Verstappens manager had de dozen met de kampioensshirts uit voorzorg al meegenomen naar Singapore en Suzuka. Maar in Qatar kan Raymond Vermeulen ze eindelijk uit de verpakking halen, nadat Verstappen tijdens de race de trilogie heeft voltooid na een crash van zijn enige overgebleven rivaal Sergio Pérez.

Wat kan er eigenlijk nog mis gaan bij de titelrace die vooraf een formaliteit lijkt? Een crash of technische malheur. Maar Verstappen blijft er direct na de start, met enig fortuin, van gevrijwaard. Hij verliest wel twee plekken, weet dat een plek bij de eerste zes echter voldoende is om de derde kroon op te halen.

Achter hem is het wildwest onder kunstlicht. Liam Lawson is de eerste die er na de start afvliegt en de safety car uit de garage laat komen. Na de herstart, waarbij George Russell op de zachtste (rode) band Oscar Piastri (vertrokken op de hardere mediumband) van de leiding stoot, volgt Logan Sargeant Lawsons voorbeeld. De safety car kan bij het inrijden van de pitstraat meteen doorrijden en opnieuw de baan opdraaien.

De sprintrace ontwikkelt zich tot een bandenspel. De gokkers, Russell, Sainz en Leclerc, hebben voor de snelste band geopteerd. Piastri, Norris en Verstappen voor de medium, die aan het eind van de race het verschil zou moeten maken, zoals ook blijkt. Halverwege begint Verstappen aan zijn opmars door beide Ferrari’s op het rechte stuk met DRS te achterhalen. Wanneer Sergio Pérez, zijn enig overgebleven rivaal, crasht, is de derde wereldtitel een feit.

Onderweg naar het einde rekent Verstappen ook Russell nog in, maar Piastri blijft buiten bereik. De Australische debutant wint zo zijn eerste race, ook al is het een sprintnummer, uit zijn prille F1-loopbaan. Maar Verstappen is het grote feestnummer in Qatar: hij schaart zich met zijn derde titel in een illuster rijtje met Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jack Brabham en Jackie Stewart. “Ongelofelijk”, roept Verstapen over de boordradio. “Wat een jaar. Iedereen bedankt voor deze geweldige auto.”

