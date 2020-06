Emancipatie in de F1: ‘Er stromen steeds meer vrouwen in’

De Formule 1 wordt sinds 1950 gedomineerd door mannen: in de garages, cockpits en aan de pitmuur. Maar de masculiene speeltuin krijgt de laatste jaren ook zonder pitspoezen een steeds vrouwvriendelijker gezicht. “Geslacht is irrelevant. In de paddock draait het alleen om prestaties.”

Williams heeft met Jamie Chadwick een vrouwelijke testcoureur. Deze week kwam de Formule 1 weer een stapje dichterbij voor de 22-jarige Britse W-series kampioen. Chadwicks reis naar de koningsklasse kreeg een financieel steuntje van de Australische multimiljonair en automaker David Dicker. Daardoor kan Chadwick onder de vleugels van PREMA in een regionale Formule 3-klasse laten zien wat ze kan.

In de lift

Uit recente kijkcijfers is gebleken dat van de 503 miljoen kijkers die wereldwijd zondags hun televisie inschakelen om een Grand Prix van de Formule 1 te volgen, 38 procent (191 miljoen) vrouw is. Liberty Media, sinds enkele jaren de commercieel rechtenhouder, smult van dit soort aantallen. Maar het kan natuurlijk altijd beter, grootser en spannender.

Er is de Amerikaanse media-mastodont alles aan gelegen Formule 1 verder te populariseren onder het vrouwelijke deel van de wereldbevolking, tenslotte een zeer interessante doelgroep. “We willen net als in de reguliere maatschappij ook binnen onze sport gelijke verhoudingen”, stelt Chloe Targett-Adams, Formule 1’s global director of promotors and business relations. “Alleen op die manier”, zo vervolgt FOM’s topvrouw, “zullen de sport en het zakelijke aspect daarvan op termijn succesvoller kunnen worden.”

Hoopvolle signalen

“Als Formule 1 echt mondiaal wil worden, dan kan het ruim de helft van de wereldbevolking simpelweg niet negeren”, stelt Carmen Jordá. De Spaanse, een voormalig testcoureur bij onder meer Lotus en Renault, is zeer uitgesproken over de noodzaak van de Formule 1 om het percentage vrouwen drastisch te verhogen. “Overal zie je steeds meer vrouwen in topfuncties. Niet omdat ze per se beter zijn, maar omdat ze net zo goed zijn als mannen en wél andere, meestal verfrissende ideeën hebben.”

Neem Ruth Buscombe, hoofd strategie bij Alfa Romeo. De Britse, in de luchtvaarttechniek met lof afgestudeerd aan Cambridge University, heeft zich in de Formule 1 vanaf 2013 via Ferrari en Haas opgewerkt tot de hoogste echelons. Maar eenvoudig was dat als vrouw niet: “Elke keer moet je jezelf weer bewijzen. Het is wat dat betreft net zo uitdagend als een race. Ik heb het een naam gegeven: het ‘bewijs-jezelf-syndroom’. Je moet in de Formule 1 zeer zelfverzekerd zijn en als vrouw je waarde en kwaliteiten keer-op-keer meer bewijzen dan een man.”

