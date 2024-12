Carlos Sainz reed tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn allerlaatste race voor Ferrari. De Spanjaard wordt na een periode van vier jaar vervangen ten behoeve van Lewis Hamilton. Voordat hij definitief overstapt naar Williams, krijgt hij een welverdiend afscheid van de Scuderia. Zo reed hij onlangs, samen met zijn vader, een aantal ererondjes op testcircuit Fiorano.

Carlos Sainz sloot zijn vierjarige periode bij Ferrari af met een podiumplek in Abu Dhabi; de Spaanse coureur moest alleen Lando Norris voor zich dulden. Daarna volgde een emotioneel afscheid van de Scuderia. Dinsdag deelde hij op sociale media dat Ferrari hem een bijzondere kans had gegeven in aanloop naar zijn vertrek. Samen met zijn vader, Carlos Sainz Sr., mocht hij over het heilige asfalt van testcircuit Fiorano een aantal ererondjes rijden in zijn SF-24. El Padre nam plaats in de Ferrari-bolide van 2022.

‘Ik ben heel trots’

In een eerdere video bedankte Carlos Sainz Ferrari voor de afgelopen vier jaar. “Ik zal ze nooit vergeten,” aldus de viervoudig racewinnaar. “Ik heb mijn eerste race met jullie gewonnen, mijn eerste poleposition gepakt en meerdere keren op het podium gestaan – ik ben ontzettend trots.” Ook de samenwerking met Charles Leclerc beviel hem goed. “Hij (Leclerc, red.) was een voorbeeldige teamgenoot,” zei Sainz. “We hebben samen ongelooflijke momenten beleefd. Hij is een coureur met immens veel talent en ik weet zeker dat hij Ferrari naar het hoogste niveau zal blijven tillen. Ik wens hem het allerbeste voor volgend jaar.”

Sainz stapt volgend jaar over naar Williams. Tijdens de post-season test in Abu Dhabi maakte hij al zijn eerste meters namens de Britse renstal. Williams eindigde dit jaar slechts zes keer in de top tien en vormt dus geen grote bedreiging voor Ferrari. Daardoor durfde Sainz de volgende uitspraak te doen: “Ik hoop dat Ferrari volgend jaar wint. Dit is een enorm sterk team, en dit jaar hebben jullie bewezen dat jullie klaar zijn om in 2025 het kampioenschap te winnen.”

Bekijk de video van Carlos Sainz en zijn vader hieronder:



