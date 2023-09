Het Losail International Circuit heeft voor de Grand Prix van Qatar een enorme upgrade gekregen. Ten opzichte van de eerste editie in 2021 is onder meer het pitcomplex veranderd en is er ook voor het publiek meer te beleven en te zien.

Het is pas de tweede keer in de historie dat er een Formule 1-race plaatsvindt in Qatar. De eerste editie in 2021 werd in allerijl opgetuigd toen diverse circuits van de kalender verdwenen als gevolg van de coronapandemie. Daarna volgde een tienjarig contract voor races in Qatar vanaf 2023. In 2022 was er geen race in verband met het veelbesproken WK voetbal in de kleine oliestaat.

Aan discussie over de Formule 1-race is door onder meer de mensenrechtensituatie ook geen gebrek in de wereld, maar om teams en fans tevreden te stellen besloot de organisatie in Qatar tot een flinke upgrade. Zo zijn er vijftig verbeterde pitboxen gebouwd, is er een nieuw mediacentrum verrezen, een beter medisch centrum en zijn er diverse nieuwe hospitality-gebouwen.

Enorme upgrade

Voor de toeschouwers is er een grotere fan zone en komt er een zogeheten ‘Lusail Hill’. Dat wordt een groot heuvel waarop toeschouwers voor een gereduceerde prijs van dichtbij de actie kunnen volgen. Dat stelt de organisatie althans allemaal in een ronkend persbericht over de enorme upgrade. Daarin maakt ze ook melding van een verhoogde tribunecapaciteit van 40.000 plaatsen, met ook nog eens 85 grote videoschermen langs de baan.

Ook aan de infrastructuur is gewerkt, stelt de organisatie in Qatar. Zo is er 21 kilometer aan nieuwe wegen en kruispunten, zijn er 2577 bomen geplant en zijn er bij het circuit drie nieuwe tunnels aangelegd, waaronder eentje voor voetgangers.

Beelden van het nieuwe Losail International Circuit: