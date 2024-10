Esteban Ocon neemt in 2025 afscheid van Alpine; na vijf seizoenen verruilt hij de Franse renstal voor een toekomst bij Haas. Alpine maakte dit jaar een verslagen indruk – de punten zijn schaars, waardoor het team op de negende plaats in het kampioenschap dreigt te stranden. Ocon hoopt in zijn laatste zes races met Alpine op een ommekeer, al lijkt de samenwerking eerder uit te lopen op een ’treurig’ einde.

LEES OOK: Ocon verheugt zich op samenwerking met ‘uitzonderlijk talent’ Oliver Bearman

Formule1.com sprak Esteban Ocon in aanloop naar het raceweekend in Austin. “Het zal zeker moeilijk worden,” blikte hij vooruit op zijn laatste zes Grands Prix met Alpine. Het team staat met dertien punten op een matige negende plaats in het kampioenschap. Toch heeft concurrent Williams slechts drie punten meer dan het team uit Enstone. “Williams is wel enorm aan het stijgen,” waarschuwde Ocon. “Ze zijn het hele seizoen al erg snel en waarschijnlijk beter dan wij.”

“Onze plek in het constructeurskampioenschap heeft waarschijnlijk te maken met de prestaties van de auto,” legde Ocon uit. “Het hele team doet zijn best om te verbeteren, maar zomaar herstellen zal erg moeilijk worden. Opgeven doen we natuurlijk niet. We doen ons best tot het einde van het jaar.”

‘Treurig einde’

“Ook al is het moeilijk geweest, ik geef me niet zomaar gewonnen,” voegde de Fransman eraan toe. “Ik wil mijn hoofdstuk met dit team nog steeds met een goed gevoel afsluiten, al is het niet gegaan zoals ik had gewild. Op dit moment lijkt het een treurig einde te worden, maar hopelijk kunnen we de achterstand nog inhalen en de rest van het seizoen beter presteren.”

LEES OOK: Renault-topman verdedigt Formule 1-exit: ‘Alpine zet zichzelf voor schut’

Esteban Ocon keerde in 2020, na een jaar op de reservebank bij Mercedes, terug in de Formule 1 – het toenmalige Renault bood hem een stoeltje aan. Sindsdien stond hij drie keer op het podium en heeft hij één race gewonnen. In 2024 is de relatie met Alpine bekoeld en besloot de teamleiding hem geen nieuw contract aan te bieden. Reservecoureur Jack Doohan neemt het volgend jaar van Ocon over.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!