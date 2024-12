Meerdere bronnen melden dat Jack Doohan tijdens het laatste raceweekend in Abu Dhabi al instapt bij Alpine – vaste coureur Esteban Ocon zou vervroegd zijn plaats moeten afstaan. Hoewel de Fransman pas in 2025 overstapt naar Haas, lijkt het erop dat hij zijn contract bij Alpine mogelijk niet mag uitdienen. Voor Doohan, die nooit eerder deelnam aan een raceweekend in de Formule 1, zou dit een vuurdoop betekenen.

Esteban Ocon verkeerde de afgelopen races in een wisselvallige vorm. Zijn prestaties varieerden van een dubbel podium in São Paulo met teamgenoot Pierre Gasly, tot een DNF tijdens de GP van Qatar. In de media zinspeelde de Franse coureur steeds vaker op een vermeend nadeel binnen het team, waarbij hij suggereerde dat Gasly – die al een nieuw contract heeft getekend – zou worden voorgetrokken. Alpine heeft deze beschuldigingen herhaaldelijk ontkend en benadrukt dat beide auto’s gelijk zijn qua specificaties.

Neemt Ocon afscheid?

Na de GP van Qatar veranderde de houding van Ocon, terwijl er tegelijkertijd geruchten naar buiten kwamen dat Jack Doohan al in Abu Dhabi namens Alpine zou debuteren. De Australische test- en reservecoureur heeft een contract getekend voor 2025, maar kan mogelijk nu al in actie komen.

De reactie van Esteban Ocon voedde verdere speculaties: “Ik wil het team bedanken voor hun harde werk tijdens deze race en gedurende het hele jaar,” zei hij. “Op de momenten dat het minder ging, zijn de ingenieurs en monteurs bij elkaar gebleven, en dat is het belangrijkste. Het is belangrijk om vooruit te kijken en ons voor te bereiden op de toekomst.” Neemt Ocon hier al afscheid van Alpine? De tijd zal het leren.

