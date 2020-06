Esteban Ocon over eindelijk opnieuw kunnen racen: ‘Het leek wel alsof alles tegenzat’

Esteban Ocon staat volgende week voor het eerste sinds 2018 aan de start van een Grote Prijs. Nadat de Fransman zijn stoeltje bij Racing Point verloor aan Lance Stroll en vorig jaar aan de zijlijn doorbracht, moest Ocon door het coronavirus nog wat langer wachten om opnieuw te racen. “Nu wist ik waar ik voor werkte en wist ik hoeveel ik het wilde. Ik kan niet wachten om opnieuw te beginnen.”

Ocons Formule 1-loopbaan verliep tot dusver niet zoals de meeste carrières. De Fransman stapte in 2016 halverwege het seizoen in bij Manor, verhuisde het volgende seizoen naar Force India/Racing Point, verloor daar eind 2018 zijn zitje aan Lance Stroll en bracht vervolgens een jaar door als simulatorcoureur bij Mercedes. Maar in 2020 krijgt de Fransman weer volop zijn kans bij Renault.

“Het leek wel alof alles tegenzat om eindelijk van start te kunnen gaan”, grapt Ocon over het door het coronavirus uitgestelde seizoensbegin. “Nu zit ik hier wel te lachen, maar diep vanbinnen huilde ik.” Als simulatorcoureur beleefde Ocon in 2019 niet zijn makkelijkste jaar. “Vorig jaar was heel moeilijk. Dit jaar heb ik een ander gevoel omdat ik in een geweldig team zit. Ik heb een geweldige uitdaging voor de boeg, en met een competitieve auto kijk ik ernaar uit om opnieuw te starten. Nu wist ik waar ik voor werkte en wist ik hoeveel ik het wilde. Ik kan niet wachten om opnieuw te beginnen”, vertelt Ocon aan Formula 1.



Ocon mocht vorige week tijdens een test op de Red Bull Ring alvast warmdraaien voor de seizoenstart. “Dat voelde goed”, zegt Ocon. “Het was zo gaaf om terug op een echt circuit te rijden nadat ik zoveel tijd aan esports heb besteed. Na zo’n lange tijd opnieuw wegrijden uit de garage is een bijzonder gevoel”, blikt Ocon terug. “Het duurde niet lang voordat ik weer op dreef was.” De test heeft Ocon duidelijk vertrouwen gegeven voor de drukke weken die eraan zitten te komen. “Ik voelde me goed, ik voelde me scherp, ik voelde me snel. Ik ben dus zeker klaar om volgende week opnieuw te beginnen in Oostenrijk.”

