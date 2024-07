De afgelopen weken werkte het team van Alpine aan een opmars. Na een dramatische seizoensstart eindigde de Franse renstal vanaf de Grand Prix van Monaco consistent in de punten. Echter, tijdens het raceweekend in Engeland ging het mis; Pierre Gasly kwam na een gridstraf van 50(!) plaatsen niet verder dan de formatieronde en Esteban Ocon moest het doen met een matige zestiende plaats.

“We hebben niks geleerd”, zei een verslagen Esteban Ocon na de Britse GP. “We hebben het hele weekend eigenlijk alleen maar foute beslissingen gemaakt – werkelijk alles deden we verkeerd. De auto was niet goed, de strategie, alles.” Typisch Britse weersomstandigheden zorgden voor een uitdagende race op Silverstone. Ocon was de eerste die zich aan de intermediates waagde, al moest hij vrij snel weer naar binnen voor slicks. Toen het natte asfalt even later wel regenbanden vereiste, was de Fransman opnieuw de pineut.

“Van begin tot eind was het lastig, er valt niets te leren van dit weekend”, reflecteerde Esteban Ocon. “We moeten ons gewoon concentreren op de volgende en dit weekend achter ons laten.” Het is de eerste keer in vijf races dat Alpine zonder punten naar huis gaat. Opvallend, aangezien een regenrace normaliter kansen biedt voor de teams in het middenveld. Zo reed Alex Albon zijn Williams naar een knappe negende plaats.

Ocon begrijpt niet waar het precies is misgegaan. “Heel veel kan ik er niet over zeggen”, verzuchtte de 27-jarige coureur. “Toen de baan geschikt was voor slicks, zaten wij op de inters, toen de baan geschikt was voor inters, zaten wij op de slicks. Een mislukt weekend dus.” De Fransman is inmiddels teruggezakt naar de achttiende plaats in het kampioenschap. Waar teamgenoot Pierre Gasly een nieuw contract heeft getekend met Alpine, is het al bekend dat Ocon niet verdergaat met het team uit Enstone. Haas is een logische volgende bestemming voor de coureur uit Évreux, mits hij in de Formule 1 kan blijven.