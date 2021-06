Esteban Ocon ziet zijn prima start van het seizoen beloond worden met een nieuwe verbintenis. De Fransman en Alpine zijn een nieuw contract overeengekomen, zo kondigen ze aan in aanloop naar de thuisrace op Paul Ricard: “Het is een fantastisch gevoel om mijn plek veilig te stellen voor de komende jaren.”

Voorafgaand aan het seizoen werd er nog gesproken over een make or break-jaar voor de 24-jarige Ocon. In 2020 werd Ocon overvleugeld door Daniel Ricciardo, de vrees was dat hem hetzelfde zou gebeuren met de herintredende Fernando Alonso. Pierre Gasly zou al zelfs gepolst zijn. Maar niets is minder waar.

Ocon en Alonso ontlopen elkaar op één punt en Ocon leidt het onderlinge kwalificatieduel met 4-2. “We hebben vooruitgang geboekt. Ik denk nog vaak terug aan dat podium vorig jaar in Sakhir, ik ben enorm gemotiveerd om nog veel meer van dat soort mooie herinneringen te maken.”

Ocon tekent een contract dat hem tot 2024 verbindt met de renstal in Viry/Enstone. “Ondanks zijn jeugdige leeftijd is hij al enorm ervaren”, prijst Alpine-CEO Laurent Rossi zijn pupil. “Hij is de perfecte ambassadeur voor Alpine. We hebben er alle vertrouwen dat we met Ocon hogerop zullen komen. Esteban is in ieder geval erg betrokken bij het Alpine-project.”

