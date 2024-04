David Sanchez werd na een korte periode bij McLaren alweer op straat gezet. Sanchez – die ooit werd weggekaapt bij Ferrari – paste niet in het plaatje dat ze in Woking voor ogen hadden. Naar verluidt wil Alpine na een dramatische seizoensstart de Franse ingenieur graag een kans geven. Het zou een comeback zijn voor Sanchez, die zijn carrière ooit in Enstone begon.

Het Japanse as-web.jp heeft na de race op Suzuka vernomen dat David Sanchez wellicht bij Alpine aan de slag gaat. Enkele geruchten suggereren dat de Fransman tot Chief Technical Officer wordt benoemd, nadat technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer onlangs vertrokken. “Aangezien Alpine geen onbetwiste technische leider heeft, zal David Sanchez de nieuwe chef van het team worden”, schrijft as-web.jp. Teambaas Bruno Famin stelde onlangs drie ingenieurs aan om de taken van technisch directeur te delen.

David Sanchez zou ongetwijfeld welkom zijn bij Alpine. Het team uit Enstone staat keihard laatste in het kampioenschap, de A524 is niet vooruit te branden. Coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon hebben zichtbaar moeite met het gebrek aan performance. Ook de GP van Japan, waarin beide Alpine’s weer hekkensluiter waren, was niet makkelijk.

‘De rest zit op een ander niveau’

Na een redelijke kwalificatie viel Esteban Ocon op zondag weer terug in de rangschikking. “Het was de eerste stap achteruit sinds Bahrein”, verzuchtte de Fransman. “Het voelde alsof ik niet mee kon vechten. De rest zit gewoon op een ander niveau.” De komst van een hooggeplaatste ingenieur als David Sanchez zou het verschil kunnen maken voor Alpine.

Bruno Famin weet in ieder geval dat hij de mouwen op moet stropen. Ook hij was teleurgesteld met de race op Suzuka. “Er is een hoop te doen”, gaf hij toe. “We zijn begonnen met wat veranderingen door te voeren in onze technische organisatie. Mijn rol is om alles bij elkaar te laten komen en te veranderen wat er moet veranderen.” Het is afwachten of Sanchez hierbij een rol gaat spelen.

