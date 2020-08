Ex-Mercedes-baas Norbert Haug: ‘Bijna alles draait om vier banden en twee coureurs’

Norbert Haug, de voormalige baas van Mercedes’ autosportafdeling, denkt dat wat Lewis Hamilton de afgelopen jaren in de Formule 1 heeft laten zien, nooit meer herhaald zal worden. Daarnaast plaatst de Duitser Max Verstappen in dezelfde categorie als Hamilton. “In de Formule 1 zijn er alleen goede en zeer goede coureurs. Lewis en Max behoren tot de tweede categorie.”

Norbert Haug was van 1990 tot en met 2012 actief als autosportbaas bij Mercedes. Het jaar voordat Lewis Hamilton de overstap van McLaren naar Mercedes maakte, verliet Haug de Duitse autofabrikant. Wat Hamilton sinds zijn debuut in de koningsklasse heeft verwezenlijkt, verrast Haug. “Het was jarenlang ondenkbaar dat de records van Michael (Schumacher, red.) ooit zouden worden geëvenaard of zelfs verbroken”, vertelt Haug aan het Duitse F1-Insider.

“Het werd zo’n twee jaar geleden al duidelijk dat Lewis op weg was om alle Formule 1-records te verbreken. Michael zat nooit in zo’n superieure omgeving en heeft nooit zo’n ongeëvenaarde auto gehad als Lewis bij Mercedes heeft“, zegt Haug. “Wat Lewis in 14 jaar in de Formule 1 heeft laten zien op vlak van consistentie en kwaliteiten is gewoon uniek en nooit eerder vertoond. En volgens mij zal het waarschijnlijk ook nooit meer worden herhaald”, voorspelt de voormalig Mercedes-topman.

Haug ziet nog enkele andere “zeer goede” coureurs op de grid. Een daarvan is Max Verstappen. “Hij heeft zeker hetzelfde potentieel (als Hamilton, red.),”, stelt Haug. “In de Formule 1 zijn er alleen goede en zeer goede coureurs. Lewis en Max behoren tot de tweede categorie. Als er, ironisch genoeg, alleen maar zeer goede coureurs op de grid stonden in de huidige Formule 1, dan zouden de races misschien wat spannender zijn. Maar bijna alles draait om vier banden en twee coureurs”, besluit de Duitser.



