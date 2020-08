Hamilton: ‘Mijn toekomst bij Mercedes hangt niet af van Toto Wolff’

Lewis Hamilton heeft nog steeds geen contract voor volgend jaar. Hij is al langere tijd in gesprek met Mercedes, maar tot een overeenkomst zijn ze nog niet gekomen. En nu de geruchten gaan dat Toto Wolff mogelijk vertrekt als teambaas, worden er gelijk vragen gesteld over de toekomst van Hamilton bij Mercedes. Hamilton benadrukt echter zijn toekomst niet afhangt van Toto Wolff.

Toto Wolff suggereerde vrijdag dat hij mogelijk vertrekt als teambaas en dat hij binnen Mercedes een andere rol krijgt. Hamilton zegt tegen Autosport dat zijn toekomst niet afhangt van één persoon, ook al heeft hij een uitstekende band met Toto.

“Een team bestaat uit zoveel mensen. We hebben bijna tweeduizend werknemers. Het gaat dus niet om één persoon. Dus daarom gaat één persoon niet het verschil maken of ik wel of niet blijf”, zegt Lewis Hamilton.

Hamilton zegt dan ook dat Toto er goed aan doet om zijn opties te heroverwegen. “Het is slim van hem. Ik denk dat iedereen even moet nadenken wat je in de toekomst wil doen. We hebben al zoveel gedaan sinds we samenwerken”, aldus Hamilton.

Hamilton hoopt dat zijn teambaas blijft. “Het is fantastisch om met hem samen te werken, het is leuk om met hem te onderhandelen en het is leuk om met hem goede en slechte tijden te beleven. Ik ben Toto eeuwig dankbaar en ik zal hem altijd steunen wat hij ook wil doen”, sluit de zesvoudig wereldkampioen af.

